NDS zrekonštruuje dočasné premostenie cez rieku Kysuca v Žiline-Vraní

Žilina 19. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zrekonštruuje v letných mesiacoch dočasné premostenie cez rieku Kysuca v žilinskej mestskej časti Vranie. Práce potrvajú šesť týždňov a rekonštrukcia umožní ďalšie využívanie pôvodne dočasného mosta. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Rekonštrukčné práce si vyžiadajú úplnú uzáveru mosta. "To znamená, že oba jazdné smery budú na šesť týždňov neprejazdné. Doprava bude presmerovaná na okolité komunikácie. Termín rekonštrukcie mosta predpokladáme v mesiacoch júl a august. Presný termín, ako aj spôsob vedenia dopravy, oznámime verejnosti ihneď po schválení prác príslušnými dotknutými orgánmi," uviedla Žgravčáková.



"Počas rekonštrukcie zrealizujeme nevyhnutnú výmenu jedného z mostných polí. Stavebné práce budú pozostávať z osadenia dočasného dopravného značenia a betónových zvodidiel, úpravy vstupu do koryta rieky Kysuca pre autožeriav, demontáže, odvozu, dovozu a montáže jedného mostného poľa. Po montáži nového mosta uvedieme breh koryta rieky do pôvodného stavu, vykonáme statické zaťažovacie skúšky a po súhlase špeciálneho stavebného úradu obnovíme cestnú premávku na mostoch," konkretizovala vedúca oddelenia komunikácie NDS.



Dočasné premostenie rieky Kysuca medzi cestami I/11 (v smere zo Žiliny za štvorpruhom) a III/2095 (v smere z Kysuckého Nového Mesta pred začiatkom mestskej časti Vranie) tvoria dva dvojpoľové mosty, každý pre jeden smer dopravy. "Mosty postavili z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie pre poruchy na miestnej komunikácii vo Vraní a zrealizovania obchádzkovej trasy. Premostenie je v prevádzke od marca 2017 a aktuálne slúži na odľahčenie dopravy na dotknutých cestách I. a III. triedy. Doprava po mostoch je povolená len osobným autám do 3,5 tony s obmedzením rýchlosti do 10 km/h," dodala Žgravčáková.