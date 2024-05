NDS zrenovuje časť úseku diaľnice D3 medzi Žilinou a Hrič. Podhradím

Žilina 27. mája (TASR) - Motoristov na považskej časti diaľnice D3 čakajú niekoľkotýždňové dopravné obmedzenia. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) totiž spúšťa údržbu časti úseku diaľnice medzi Hričovským Podhradím a Žilinou. Informoval o tom odbor marketingu a komunikácie NDS.



Práce v ľavom jazdnom pruhu (km 6,600 - 5,080) odštartujú v utorok 28. mája o 6.00 h a potrvajú niekoľko týždňov. "Za ten čas sa na viac ako poldruhakilometrovom úseku postupne prefrézuje vozovka a položí nový dvojvrstvový mikrokoberec," priblížili rozsah prác diaľničiari.



Upozornili, že práce potrvajú niekoľko týždňov, ale harmonogram prác nastavili tak, aby sa dotkol dopravy v minimálnej možnej miere. "Práce nebudú prebiehať v čase od nedieľ (od 14.00 h) do pondelkov (do 10.00 h), keď je intenzita dopravy v týždni najvyššia. Počas samotných prác bude vždy doprava vedená do voľného pruhu toho istého jazdného pásu," dodala NDS.