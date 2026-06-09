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NDS:Nový dopravný uzol na R2 odľahčí dopravu v Bánovciach nad Bebravou
V rámci bánoveckej križovatky postavia odbočovaciu a pripájaciu vetvu, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce - Pravotice.
Autor TASR,aktualizované
Bánovce nad Bebravou 9. júna (TASR) - Odklonenie tranzitnej dopravy mimo intravilán mesta Bánovce nad Bebravou prinesie nová mimoúrovňová križovatka Bánovce - východ. Základný kameň stavby poklepali v utorok za účasti predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Ministerstva dopravy, Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a samosprávy.
V rámci bánoveckej križovatky postavia odbočovaciu a pripájaciu vetvu, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce - Pravotice. Vďaka tomu bude možné presmerovať tranzitnú dopravu z krajského mesta Trenčín do okolia Topoľčian alebo Chynorian mimo intravilán mesta Bánovce nad Bebravou priamo na rýchlostnú cestu R2.
„Mimoúrovňová križovatka významným spôsobom pomôže najmä obyvateľom Bánoviec nad Bebravou, ktorí ustavične čelia dopravnej záťaži, hluku i smogu z dopravy. Miestna cesta prvej triedy je už na hranici svojich kapacitných možností, preto si región žiada dopravnú alternatívu,“ povedal člen predstavenstva a riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička s tým, že križovatka zvýši komfort aj pre nákladnú dopravu. Križovatka zjednoduší napojenie okolitých obcí v smere na Nováky alebo na Prievidzu.
Zhotoviteľom bánoveckej križovatky je spoločnosť Metrostav DS, ktorá sa zaviazala postaviť uzol za 3,8 milióna eur bez DPH. Oproti pôvodnej predpokladanej hodnote zákazky ide o viac ako miliónovú úsporu. Motoristom začne križovatka slúžiť do konca roka 2028.
„Poklepanie základného kameňa križovatky R2 Bánovce - východ je ďalší dôkaz toho, že paralelne pracujeme na vylepšovaní diaľničnej siete naprieč celým Slovenskom. Len nedávno sme spustili výstavbu križovatky D2 Rohožník na Záhorí a teraz púšťame stavebné mechanizmy aj do Trenčianskeho kraja. Okrem toho sme rozostavali celé Kysuce a pracujeme na tom, aby sme do fázy výstavby posunuli aj ďalšie projekty,“ pripomenul štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.
Podľa primátora Bánoviec nad Bebravou Roberta Gašparíka novú križovatku privítajú všetci Bánovčania. „Dnes obchvat Bánoviec funguje tak na 30 percent, pretože všetci, ktorí cestujú do Topoľčian, musia prechádzať cez Bánovce a Bánovce to veľmi pociťujú. Týmto sa výrazne odľahčí doprava v meste a verím, že sa aj zlepší stav ciest,“ doplnil primátor.
Národná diaľničná spoločnosť zároveň pracuje na ďalších projektoch naprieč Slovenskom, ktoré v najbližšom období prispejú k oživeniu stavebného trhu. „V tomto roku vďaka križovatke máme za sebou vyhodnotenie prvého tendra z balíka ťahov R2. Aktuálne máme už vo fáze verejného obstarávania aj úseky R2 medzi Zacharovcami, Bátkou a Figou a takisto aj prvú etapu košickej R2,“ doplnil generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
V rámci bánoveckej križovatky postavia odbočovaciu a pripájaciu vetvu, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce - Pravotice. Vďaka tomu bude možné presmerovať tranzitnú dopravu z krajského mesta Trenčín do okolia Topoľčian alebo Chynorian mimo intravilán mesta Bánovce nad Bebravou priamo na rýchlostnú cestu R2.
„Mimoúrovňová križovatka významným spôsobom pomôže najmä obyvateľom Bánoviec nad Bebravou, ktorí ustavične čelia dopravnej záťaži, hluku i smogu z dopravy. Miestna cesta prvej triedy je už na hranici svojich kapacitných možností, preto si región žiada dopravnú alternatívu,“ povedal člen predstavenstva a riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička s tým, že križovatka zvýši komfort aj pre nákladnú dopravu. Križovatka zjednoduší napojenie okolitých obcí v smere na Nováky alebo na Prievidzu.
Zhotoviteľom bánoveckej križovatky je spoločnosť Metrostav DS, ktorá sa zaviazala postaviť uzol za 3,8 milióna eur bez DPH. Oproti pôvodnej predpokladanej hodnote zákazky ide o viac ako miliónovú úsporu. Motoristom začne križovatka slúžiť do konca roka 2028.
„Poklepanie základného kameňa križovatky R2 Bánovce - východ je ďalší dôkaz toho, že paralelne pracujeme na vylepšovaní diaľničnej siete naprieč celým Slovenskom. Len nedávno sme spustili výstavbu križovatky D2 Rohožník na Záhorí a teraz púšťame stavebné mechanizmy aj do Trenčianskeho kraja. Okrem toho sme rozostavali celé Kysuce a pracujeme na tom, aby sme do fázy výstavby posunuli aj ďalšie projekty,“ pripomenul štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.
Podľa primátora Bánoviec nad Bebravou Roberta Gašparíka novú križovatku privítajú všetci Bánovčania. „Dnes obchvat Bánoviec funguje tak na 30 percent, pretože všetci, ktorí cestujú do Topoľčian, musia prechádzať cez Bánovce a Bánovce to veľmi pociťujú. Týmto sa výrazne odľahčí doprava v meste a verím, že sa aj zlepší stav ciest,“ doplnil primátor.
Národná diaľničná spoločnosť zároveň pracuje na ďalších projektoch naprieč Slovenskom, ktoré v najbližšom období prispejú k oživeniu stavebného trhu. „V tomto roku vďaka križovatke máme za sebou vyhodnotenie prvého tendra z balíka ťahov R2. Aktuálne máme už vo fáze verejného obstarávania aj úseky R2 medzi Zacharovcami, Bátkou a Figou a takisto aj prvú etapu košickej R2,“ doplnil generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.