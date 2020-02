NDS:Štát investuje do výstavby diaľnic štvornásobok celého výberu mýta

Bratislava 7. februára (TASR) – Štát do výstavby diaľnic dlhodobo investuje štvornásobne viac ako tvoria celkové tržby z mýta. Len investičné náklady Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2010 až 2018 predstavovali trojnásobok celkového výberu mýta, konkrétne 4,55 miliardy eur, keď tržby z mýta v tomto období dosiahli 1,57 miliardy eur. Informovala o tom hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová.



Zdôraznila, že popri tom sa v tomto období realizovali dva projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty). Ide o R1 Nitra – Tekovské Nemce, kde stavebné náklady predstavovali 887 miliónov eur, a nultý bratislavský obchvat D4/R7, kde sú stavebné náklady 860 miliónov eur. "Štát teda v rokoch 2010 až 2018 priamo do výstavby diaľničnej infraštruktúry investoval približne 6,29 miliardy eur, teda štvornásobne viac ako vybral na mýte," podotkla Michalová.



Zároveň priblížila, že NDS od roku 2010 odovzdala motoristom do užívania 39 stavieb vo výške 3,018 miliardy eur. Spolu s PPP projektom R1 Nitra – Tekovské Nemce tak podľa jej slov ide o stavby za 3,9 miliardy eur, čo je viac ako dvojnásobok celkových tržieb z mýta.



Aktuálne má NDS rozostavaných deväť stavieb za 2,05 miliardy eur a realizuje sa aj PPP projekt nultého bratislavského obchvatu D4/R7. Spolu ide o rozostavané úseky za 2,91 miliardy eur, teda takmer dvojnásobok výberu mýta. Peniaze z mýtneho systému tak podľa hovorkyne tvoria iba časť investičných nákladov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, štát do nich dlhodobo dáva približne štvornásobok.



NDS tiež poukázala na to, že bez ohľadu na rozdelenie čistých výnosov z mýta išli všetky vybrané financie do diaľnic a rýchlostných ciest, keďže prevádzka a údržba patria popri samotnej výstavbe k neoddeliteľnej súčasti využívania tejto cestnej siete. "Celkové tržby z mýta (1,57 miliardy eur) predstavujú iba 25,6 % celkových zdrojov NDS (6,16 miliardy eur) v rokoch 2010 – 2018," vyčíslila Michalová.