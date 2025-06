NEBEZPEČNÁ FAZUĽA V OBCHODE: Mala vysoký obsah toxickej látky

Bratislava 9. júna (TASR) - V rámci úradnej kontroly potravín odobrali inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v prevádzke Kaufland SR v Nových Zámkoch vzorku farebnej maslovej fazule z Číny s dátumom výroby 10. apríla 2025 a dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 10. apríla 2026. Vo vzorke zistili prekročenie maximálneho limitu kadmia 0,249 mg/kg (max. 0,04 mg/kg). Informovala o tom Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.



„Nevyhovujúca surovina bola dodaná z Číny v množstve 37.000 kg od dodávateľa Kunming New Start Trading Co., LTD, No.4-5, Xiniu Longtan Village Haizi, FTZ, Kunming, Yunnan, Čína do baliarne spoločnosti Marianna Konrádová Marianna, Bernoláková 95, 90028 Ivanka pri Dunaji. Dňa 10. apríla 2025 bolo zabalených 6903 kg suroviny s DMT 10. apríla 2026, ktoré boli distribuované odberateľom v rámci Slovenska,“ spresnili veterinári.



ŠVPS dodala, že inšpektori nariadili predmetný výrobok stiahnuť z trhu a informovať odberateľov. Baliareň Marianna Konrádová Marianna stiahla z predaja celkovo 2388,50 kg.