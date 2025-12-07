< sekcia Ekonomika
Nebezpečný zosuv za Svidničkou stabilizovali, pribudol zárubný múr
Svidnička 7. decembra (TASR) - Nebezpečný zosuv na ceste III. triedy za obcou Svidnička vo Svidníckom okrese je zastabilizovaný. Nevyhovujúci stav na cestnej komunikácii vyriešil nový zárubný múr v dĺžke 85 metrov. Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že výstavba objektu je výsledkom spoločného poľsko-slovenského projektu.
„Investičná akcia Správy a údržby ciest PSK bola financovaná z Programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 a výška rozpočtu dosiahla 575.000 eur,“ uviedla hovorkyňa. Cieľom cezhraničného projektu bolo na slovenskej strane za Svidničkou vybudovať infraštruktúru zameranú na ochranu zosuvu pôdy, ktorý vznikol na ceste III/3537.
V rámci stavebných prác sa na mieste pristúpilo aj k prečisteniu, respektíve reprofilizácii existujúcich priekop a výstavbe nového priepustu, čo zlepšilo odtokové pomery. Upravila sa tiež samotná vozovka v dĺžke viac ako 350 metrov. „Presnejšie sa na nej zhotovili nové konštrukčné vrstvy - podkladová, ložná aj obrusná. Projekt sa zavŕšil osadením nových oceľových bezpečnostných zvodidiel,“ dodala Jeleňová.
Vedúcim partnerom cezhraničného projektu bol okres Jasielski a obec Jaslo, kde sa stavebné práce sústredili do vybudovania dažďovej záhrady so zeleným parkoviskom a kvetinovými lúkami. Špecifickým cieľom spoločnej investície bola podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadaním na ekosystémové prístupy.
