Nečakaný rast britskej ekonomiky signalizuje ďalšie zvyšovanie sadzieb

Londýn 11. augusta (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli nečakaný rast, pozitívna informácia však môže znamenať ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Britský štatistický úrad v piatok zverejnil, že ekonomika Británie vzrástla v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 %. Analytici pritom počítali so stagnáciou. Tento vývoj tak posilnil odhady ekonómov, že Bank of England (BoE) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Vychádzajú z informácií banky po ostatnom zvýšení sadzieb začiatkom augusta, že o ďalšom postupe, čo sa týka sprísňovania menovej politiky, rozhodnú aj údaje o vývoji ekonomiky.



Aj samotná banka očakávala slabšie výsledky za 2. kvartál, i keď s rastom počítala. Očakávala však, že ekonomika vzrastie medzikvartálne iba o 0,1 %, teda rovnakým tempom ako v 1. štvrťroku.



"Súčasné údaje vytvárajú pre banku komplikáciu. Je možné, že v banke zvažovali v najbližšom období pauzu vo zvyšovaní úrokových sadzieb, najnovšie údaje však takéto plány sťažujú," povedal Neil Birrell zo spoločnosti Premier Miton.



Najmä výrobný sektor zaznamenal mimoriadne dobrý štvrťrok. Jeho výsledky za 2. kvartál boli druhé najlepšie od začiatku roka 2019. Zvýšili sa aj firemné investície, medzikvartálne o 3,4 %.



Napriek nečakane dobrému vývoju ekonomiky však väčšina ekonómov naďalej predpovedá Británii ťažké časy. Ruth Gregoryová z poradenskej firmy Capital Economics uviedla, že vzhľadom na to, že problémy ekonomiky spojené s vyššími úrokovými sadzbami budú pokračovať, ekonómovia stále počítajú ku koncu tohto roka s miernou recesiou.