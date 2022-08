Necelá polovica Slovákov využíva stále gastrokartu a stravné lístky

Bratislava 4. augusta (TASR) - Takmer polovica (47,9 %) opýtaných pracujúcich Slovákov stále využíva stravné lístky alebo gastrokarty namiesto finančných prostriedkov na stravné poukázaných na bankový účet, ktoré poberá 31,8 %. Informoval o tom vo štvrtok predseda Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Juraj Králik. Prieskum pre nich robila agentúra PRime time online na vzorke 1086 respondentov vo veku 25 až 65 rokov od 3. júna do 15. júla tohto roku.



Viac ako tri štvrtiny (75,9 %) dopytovaných nezmenilo v posledných 12 mesiacoch formu stravného a necelá štvrtina (24,1 %) zmenila. Najviac menili formu stravného zamestnanci v Bratislavskom kraji (34 %) a najmenej na východnom Slovensku (19,9 %). V Bratislavskom kraji je najviac vyvážený pomer stravných lístkov (45,3 %) a finančného príspevku (42,9 %), vyčíslila asociácia.



Doplnila, že dve tretiny (64 %) ľudí má pocit, že systém stravného sa zhoršil bez ohľadu na to, či ide o stravné lístky, finančný príspevok alebo podnikovú jedáleň. Naopak, 32,2 % respondentov nevníma, že by sa systém stravného v dôsledku legislatívnych zmien zhoršil.



Podľa výsledkov prieskumu iba tretina (31,6 %) peňazí z finančného príspevku na stravu respondentov končí v reštauráciách a dve tretiny (66,4 %) v obchodoch s potravinami. Takmer sedem z desiatich opýtaných ľudí na Slovensku znížilo frekvenciu návštev v reštauráciách z dôvodu rastu cien. Až 90 % dopytovaných Slovákov si uvedomuje, že aktuálna výška stravného nepostačuje a len malá skupina, 8,3 % je s jeho výškou spokojná, upozornil prieskum.



Od minulého roku platí novela, podľa ktorej ak zamestnávateľ nezabezpečí stravovanie vo svojej alebo dohodnutej kantíne, jeho zamestnanci budú mať na výber aj poukázanie stravného na ich bankový účet. K plnej digitalizácii stravného príde budúci rok 1. januára, kedy nadobudne účinnosť ďalšia časť novely Zákonníka práce, podľa ktorej sa forma stravného mení z papierových stravovacích poukážok na elektronické stravovacie karty . "Uľahčí to narábanie a prehľad o stravnom," vysvetlil predstaviteľ AMOBE Štefan Petrík.



Digitalizácia stravného podľa asociácie prináša viaceré výhody - zľavy, odmeny, úhradu do 50 eur bezkontaktne, možnosť zablokovania gastrokarty v prípade straty či prehľad o stave kreditu na portáli alebo v mobilnej aplikácii. Gastro prevádzkam podľa AMOBE prinesie aj zjednodušenie administratívy, obchodné a marketingové údaje, príležitosť pre zvýšenie návštevnosti a vernosť zákazníka. Zamestnávateľom zase úsporu času, efektívny nástroj na odmeňovanie a motiváciu a možnosť kombinovať stravné s ďalšími typmi výhod, ako napríklad rekreačné poukazy.