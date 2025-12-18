< sekcia Ekonomika
Nech v novom roku vidíte krásu aj tam, kde ju iní prehliadajú
Tatra banka vyslovuje želanie do nového roka prostredníctvom umeleckého posolstva o nádeji a pozitívnom pohľade na svet.
Autor OTS
Bratislava 18. decembra (OTS) - Do nového roka vám želáme, nech hľadáte nádej, dobro a pozitívne emócie aj na miestach a v situáciách, kde ich možno na prvý pohľad úplne nečakáte.
Nech nachádzate stíšenie a pokoj v "prázdnych" dňoch po veľkých sviatkoch, vnímate tmu nie ako čosi strašidelné, ale ako priestor na oddych. Nech vyhasnutie svetla v noci využijete ako príležitosť uvidieť hviezdy na oblohe. Jednoducho nech v novom roku vidíte krásu aj tam, kde ju iní prehliadajú.
Tatra banka praje do nového roka krásu, dobro a pozitívne emócie básňou Michala Talla, laureáta Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Dizajn vytvorili rovnako laureáti Ceny Nadácie Tatra banka za umenie dizajnérske duo Andrej & Andrej.
Štyri po sebe idúce dvojveršia novoročného želania básne Závetrie sú postavené vždy na rovnakom princípe istého prevracania očakávaní. Ambíciou je motivovať ľudí pozerať sa aj na zdanlivo zlé a ponuré situácie inými očami.
Príbeh PF 2026 nájdete na webovej stránke.
PF 2026 Tatra banka – Nechajte sa inšpirovať básňou Závetrie od Michala Talla
Tatra banka dlhodobo podporuje umenie a kultúru, pretože verí, že tvorivosť prináša spoločnosti hodnotu. Prostredníctvom Nadácie Tatra banky oceňuje a rozvíja výnimočných umelcov a umelecké počiny.
„Krása nie je vždy zjavná na prvý pohľad — niekedy ju treba hľadať, odkrývať a pomenovať. Má mnoho podôb: v tichu aj v pohybe, v detailoch aj v odvahe meniť veci k lepšiemu. Verím, že nový rok bude o tomto rozhodnutí pozerať sa pozornejšie. Keď tak urobíme, krása sa objaví aj tam, kde by sme ju nečakali,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.
Za slovami PFky stojí osobná skúsenosť Michala Talla, ktorá ukazuje, že aj nečakané situácie môžu priniesť nový pohľad.
“V čase, keď som o konkrétnej podobe PFky ešte len neurčito uvažoval, v celom našom dome na päť hodín vypadol prúd. Spočiatku som bol rozladený; slnko už zapadlo, potreboval som vybaviť niekoľko emailov, absencia elektriny človeka v mnohých zmysloch slova odreže od sveta. Bez svetla si človek nemôže ani len čítať. Ale akonáhle som vzdal snahy riešiť neriešiteľné a rozhodol sa situáciu len tak prečkať, začal som si to všetko postupne užívať. V tme si človek predsa oddýchne najlepšie, hoci mu ju niekedy aj musia nanútiť okolnosti. Od tohto uvedomenia k napísaniu textu PFky už potom viedla rovná čiara,” hovorí autor Michal Tallo.
Michal Tallo je spisovateľ, prekladateľ a publicista. Vyštudoval dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. Jeho tvorba bola preložená do viacerých jazykov a publikovaná v zahraničných antológiách. Moderuje autorské čítania, diskusie o literatúre a reláciu Ars litera na Rádiu Devín. Debutoval zbierkou Antimita (2016), nasledovali Delta (2018), Kniha tmy (2022) a prozaický debut Všetko je v poriadku, všade je láska (2024). Za túto knihu získal v roku 2025 Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii Mladý tvorca.
Andrej & Andrej (Andrej Barčák a Andrej Čanecký) sú dizajnérske duo špecializované na tvorbu vizuálneho obsahu – od brandingu cez digitálny dizajn až po komplexné identity. Navrhli obal na limitovanú vinylovú platňu Katarzie ocenený Cenou Nadácie Tatra banky. Andrej Barčák získal Cenu poroty na Národnej cene za dizajn (2018). Ich práce sa objavili aj v prestížnom magazíne It’s Nice That.
