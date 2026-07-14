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ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: Podvodníci sa vydávajú za rezort financií či NBS
Neposkytujte svoje osobné, bankové ani prihlasovacie údaje, neklikajte na podozrivé odkazy, neinštalujte aplikácie z neoverených zdrojov, zdôraznilo ministerstvo.
Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - Internetom sa šíria podvodné príspevky a webové stránky, ktoré neoprávnene zneužívajú meno Ministerstva financií (MF) SR a Národnej banky Slovenska (NBS). Ich cieľom je nalákať ľudí na údajne výhodné investovanie a rýchly zárobok prostredníctvom falošných platforiem či aplikácií.
Upozornil na to v utorok rezort financií s tým, že žiadnu takúto aktivitu nerealizuje a s uvedenými ponukami nemá nič spoločné. „Ak narazíte na podobný príspevok alebo webovú stránku, nešírte ich ďalej a v prípade potreby ich nahláste príslušnej platforme,“ odporučil.
„Buďte obozretní. Neposkytujte svoje osobné, bankové ani prihlasovacie údaje, neklikajte na podozrivé odkazy, neinštalujte aplikácie z neoverených zdrojov, neverte prísľubom rýchlych a garantovaných ziskov,“ zdôraznilo ministerstvo.
Upozornil na to v utorok rezort financií s tým, že žiadnu takúto aktivitu nerealizuje a s uvedenými ponukami nemá nič spoločné. „Ak narazíte na podobný príspevok alebo webovú stránku, nešírte ich ďalej a v prípade potreby ich nahláste príslušnej platforme,“ odporučil.
„Buďte obozretní. Neposkytujte svoje osobné, bankové ani prihlasovacie údaje, neklikajte na podozrivé odkazy, neinštalujte aplikácie z neoverených zdrojov, neverte prísľubom rýchlych a garantovaných ziskov,“ zdôraznilo ministerstvo.