Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
< sekcia Ekonomika

ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: Podvodníci sa vydávajú za rezort financií či NBS

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Neposkytujte svoje osobné, bankové ani prihlasovacie údaje, neklikajte na podozrivé odkazy, neinštalujte aplikácie z neoverených zdrojov, zdôraznilo ministerstvo.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. júla (TASR) - Internetom sa šíria podvodné príspevky a webové stránky, ktoré neoprávnene zneužívajú meno Ministerstva financií (MF) SR a Národnej banky Slovenska (NBS). Ich cieľom je nalákať ľudí na údajne výhodné investovanie a rýchly zárobok prostredníctvom falošných platforiem či aplikácií.

Upozornil na to v utorok rezort financií s tým, že žiadnu takúto aktivitu nerealizuje a s uvedenými ponukami nemá nič spoločné. „Ak narazíte na podobný príspevok alebo webovú stránku, nešírte ich ďalej a v prípade potreby ich nahláste príslušnej platforme,“ odporučil.

Buďte obozretní. Neposkytujte svoje osobné, bankové ani prihlasovacie údaje, neklikajte na podozrivé odkazy, neinštalujte aplikácie z neoverených zdrojov, neverte prísľubom rýchlych a garantovaných ziskov,“ zdôraznilo ministerstvo.
.

Neprehliadnite

JENDRÁLOVÁ: Telefón v aute alebo vo vlaku môže spôsobiť zvracanie

Program semifinále MS v utorok 14. júla

MITÁŠOVÁ: Mojím snom je mať raz väčší tím a trénovať aj mladšie deti

UHRÍK: Za nesplatené pôžičky Ukrajiny neručíme, doplatíme na ne aj tak