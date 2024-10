Neďaleko Košíc má vyrásť subdodávateľský park za 130 miliónov eur

Košice 10. októbra (TASR) - V rámci Strategického parku Valaliky by mal vyrásť subdodávateľský park Logis One Park Košice. Predpokladané investičné náklady sú vo výške zhruba 130 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Logis Hub Valaliky tento mesiac predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



"Navrhovaná činnosť bude zahŕňať súbor skladovovýrobných objektov spolu s prislúchajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou na účel prenájmu budúcim užívateľom. Navrhovaný zámer nadväzuje na susednú výstavbu areálu Volva a má združovať subdodávateľské služby pre automobilový priemysel zahrňujúce skladovanie, distribúciu, výrobu, montáž a obchodné aktivity so službami," uvádza investor v zámere.



Výstavba má byť rozdelená na dve etapy. Prvá má pozostávať z desiatich hál a polyfunkčného objektu so stravovaním, obchodmi a službami. Zastavaná plocha predstavuje dokopy viac ako 230.000 štvorcových metrov. V halách by malo v trojzmennej prevádzke pracovať 949 ľudí a ďalších 221 v administratíve. V polyfunkčnom objekte by malo vzniknúť 45 pracovných miest.



Celkovo by malo byť k dispozícii 483 parkovacích miest. Začiatok výstavby je naplánovaný na tretí kvartál budúceho roka a s prevádzkou by sa malo začať o rok na to. Výstavba by mala byť hotová koncom roka 2027.