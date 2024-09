Neďaleko košického letiska majú vyrásť dve haly za 27 miliónov eur

Košice 10. septembra (TASR) - V pripravovanom logistickom areáli CTP II neďaleko košického letiska by mohli vyrásť aj výrobno-skladové haly KSC 17 a KSC 18. Vyplýva to zo zámeru firmy CTPark Košice II, ktorá ho predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Celkové predpokladané náklady na výstavbu dvoch hál dosahujú okolo 27 miliónov eur.



Slúžiť majú na skladovanie, ľahkú priemyselnú výrobu a na manipuláciu s tovarom. "V rámci navrhovaných hál sa navrhuje výroba podvozkových komponentov pre automobilový priemysel - vodiacich guľových kĺbov a stabilizátorov pre nápravy osobných automobilov," uvádza investor s tým, že zámerom je aj montáž a kompletizovanie rôznych výrobkov z plastu pre automobilový priemysel. "Hlavnými hotovými výrobkami budú najmä dielce pre automobily," dodáva s tým, že má ísť napríklad o nárazníky, spojlery, podzostavy palubných dosiek, časti interiérov a exteriérov automobilov. Zámer počíta s vytvorením zhruba 360 pracovných miest.



Plocha riešeného územia dosahuje viac ako 156.000 metrov štvorcových (m2). Z toho by mala byť zastavaná plocha stavby viac ako 51.000 m2. Haly majú byť vysoké zhruba 14 metrov. Objekt KSC 17 má mať pôdorys 145 x 145 m a úžitková plocha KSC 18 je viac ako 29.400 metrov štvorcových. Celková plocha zelene je vyše 63.770 m2, pričom sadové úpravy počítajú s 275 stromami.



Navrhovaná činnosť počíta aj so 163 stojiskami, z čoho je 152 parkovacích miest určených pre osobné autá a 11 pre nákladné automobily. Zároveň má byť súčasťou areálu i 146 krytých parkovacích státí pre cyklistov.



Investor chce začať s výstavbou hál v treťom kvartáli budúceho roka. Ukončená by mohla byť v treťom štvrťroku 2026.