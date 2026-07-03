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Neďaleko Serede sa roztrhol nákladný vlak
Z toho dôvodu bola prerušená železničná doprava.
Autor TASR,aktualizované
Sereď 3. júla (TASR) - Na trati medzi Sereďou a Trnavou sa vo štvrtok (2. 7.) podvečer roztrhol nákladný vlak súkromného železničného dopravcu. Určenie rozsahu škody, ako aj príčiny roztrhnutia vlaku je v kompetencii príslušného dopravcu, priblížila pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.
V medzistaničnom úseku Križovany nad Dudváhom - Sereď bola z toho dôvodu v čase od 18.15 h prerušená železničná doprava. ŽSR ako správcovi infraštruktúry sa podarilo železničnú dopravu v uvedenom úseku obnoviť vo štvrtok o 20.46 h.
Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Osobný vlak Os 4528 bol v úseku Sereď - Trnava odrieknutý. Osobné vlaky Os 4529, Os 4530 a Os 4531 boli v úseku Trnava - Sereď nahradené autobusovou dopravou. „Meškanie zaznamenali aj niektoré diaľkové vlaky, ktoré týmto koridorom prechádzajú,“ ozrejmili z odboru komunikácie ZSSK.
Konateľ slovenskej a českej pobočky spoločnosti S-Rail Filip Hrůza spresnil, že došlo k roztrhnutiu vlaku NEx 47293. „Príčina roztrhnutia vrátane výšky škody bude predmetom ďalšieho interného vyšetrovania,“ dodal pre TASR.
V medzistaničnom úseku Križovany nad Dudváhom - Sereď bola z toho dôvodu v čase od 18.15 h prerušená železničná doprava. ŽSR ako správcovi infraštruktúry sa podarilo železničnú dopravu v uvedenom úseku obnoviť vo štvrtok o 20.46 h.
Mimoriadna udalosť ovplyvnila aj prevádzku vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Osobný vlak Os 4528 bol v úseku Sereď - Trnava odrieknutý. Osobné vlaky Os 4529, Os 4530 a Os 4531 boli v úseku Trnava - Sereď nahradené autobusovou dopravou. „Meškanie zaznamenali aj niektoré diaľkové vlaky, ktoré týmto koridorom prechádzajú,“ ozrejmili z odboru komunikácie ZSSK.
Konateľ slovenskej a českej pobočky spoločnosti S-Rail Filip Hrůza spresnil, že došlo k roztrhnutiu vlaku NEx 47293. „Príčina roztrhnutia vrátane výšky škody bude predmetom ďalšieho interného vyšetrovania,“ dodal pre TASR.