Nedeľné autobusy v okolí Starej Ľubovne sa prispôsobia vlakom

Prešov 30. mája (TASR) - Nedeľné cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v okrese Stará Ľubovňa sa od 1. júna prispôsobia vlakom. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s IDS Východ pristupujú k úpravám v súvislosti s mimoriadnou zmenou grafikonu vlakovej dopravy, ktorá platí od 2. mája a týka sa nedeľnej dochádzky na internáty do Prešova, Košíc a Popradu. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Po novom došlo na trase Košice - Prešov - Lipany s odchodom z Košíc o 14.43 h k predĺženiu trasy vlaku až po Plaveč, kde má vlak príchod o 16.28 h. Rovnako došlo k predĺženiu trasy vlaku Lipany - Prešov - Košice, ktorá sa začína už v Plavči a odchod má o 17.31 h. Vlak Stará Ľubovňa s odchodom o 17.05 h a príchodom do Plavča o 17.23 h má zabezpečený osemminútový prestup na vlak do Prešova a Košíc. V opačnom smere premáva vlak Plaveč - Stará Ľubovňa - Poprad-Tatry s odchodom z Plavča o 17.37 h.



"Najskôr sme dosiahli zmenu grafikonu, ktorá študentom pri dochádzke výrazne pomohla. Odteraz bude úplne bezproblémová, pretože k vlakom prispôsobíme cestovné poriadky autobusov tak, aby na seba nadväzovali. Okrem toho dostanú niektoré obce úplne nové autobusové spojenia do Starej Ľubovne s nadväznosťami na spoje do Prešova a Popradu," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Ako doplnila Jeleňová, zvýšením kapacity vlaku zo Starej Ľubovne cez Plaveč do Prešova a Košíc sa vyriešila nedeľná dochádzka študentov zo Starej Ľubovne aj z obce Čirč na internáty do oboch krajských miest. "Posilové autobusové spojenie s odchodom o 15.40 h na trase Stará Ľubovňa - Čirč - Prešov už teda nebude potrebné," dodala. Zoznam novozavedených autobusových spojov zo Starej Ľubovne je zverejnený na webstránke PSK.