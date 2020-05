Nedeľné zatvorenie obchodov nie je teraz dôležitá téma, tvrdí Kollár

Bratislava 31. mája (TASR) – Nedeľné zatvorenie obchodov nie je v súčasnej situácii podstatnou témou. Toto opatrenie je potrebné robiť v čase, kedy je štát v dobrej kondícii. Aktuálne je potrebné zamýšľať sa nad tým, čo bude, keď príde ekonomická kríza v plnej sile. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Podobný názor má aj opozičný poslanec Peter Žiga (Smer-SD).



Zatvorenie obchodov v nedeľu je podľa Kollára momentálne "zástupnou" témou. Zdôraznil, že podstatné je zamerať sa na prichádzajúcu ekonomickú krízu a s tým súvisiace prepúšťanie. Podľa vlastných slov si uvedomuje, že väčšina obyvateľov chce v nedeľu obchody zatvorené. Treba však podľa neho myslieť aj na to, koľko nedieľ tým vypadne z ekonomiky štátu a aký dosah to bude mať na ekonomiku. "Tieto veci by sa mali meniť, keď je štát v dobrej kondícii," podotkol s tým, že práve vtedy je možné zavádzať veci, ktoré určitým spôsobom obmedzia výkonnosť ekonomiky. Hnutie Sme rodina má podľa jeho slov v prípade hlasovania o tejto téme voľnú ruku.



V tomto smere sa s Kollárom zhoduje aj Žiga. Teraz podľa neho nie je na takúto zmenu "počasie" ani vhodná ekonomická situácia krajiny. Žiga navyše dodal, že nemá zodpovedané otázky, prečo by sa to malo robiť práve teraz a prečo len v maloobchode.



V súvislosti s pomocou vyplácanou rezortom práce Žiga poznamenal, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vytvára len akúsi záchrannú sieť. Podľa neho sa malo hromadne a masívne podporiť malé a stredné podnikanie a mali sa okamžite vytvoriť schémy pomoci. "Hovorím o plošnej pomoci, lebo to si ekonomika vyžaduje," vyhlásil Žiga. Aktuálna situácia si podľa neho vyžaduje naštartovať spotrebu.



Kollár reagoval s tým, že ľuďom nie je čo rozdať, pretože vláda za účasti Smeru-SD nezanechala dostatok financií. "Museli sme zohnať aspoň nejaké peniaze a urobili sme to z tých eurofondov," poznamenal. Poukázal tiež na to, že čerpanie pomoci sa výrazne zrýchlilo.



Žiga podotkol, že predchádzajúca vláda zanechala verejný dlh na úrovni 48 %, pričom ho za posledné roky znížila. V tejto chvíli je podľa neho potrebné "pumpovať" peniaze do ekonomiky. "Kasa je natoľko prázdna, že si stále viete požičať," zdôraznil s tým, že pre "napumpovanie" ekonomiky je dôležité si požičať. Poukázal na to, že celý svet, aj Európska komisia, si v tejto situácii ide požičiavať.



V súvislosti s vyplácaním 13. dôchodkov Kollár vyhlásil, že bude proti tomu, aby boli sociálne výhody zrušené. "My sme za 13. dôchodky hlasovali, my sa od toho neodťahujeme," pripomenul s tým, že toto opatrenie by prípadne mohlo byť nahradené nejakou lepšou formou. Podľa Žigu by mali byť 13. dôchodky práve v tejto situácii súčasťou sociálnych opatrení, ktoré by vláda mala realizovať.



Zachované by podľa Žigu malo byť aj opatrenie v podobe minimálnej mzdy. Kollár skonštatoval, že dôležité bude nájsť konsenzus na tripartite, aby sa našla hranica, kde to ešte podniky budú schopné prežiť a zároveň sa v maximálnej možnej miere pomôže zamestnancom.