Nedohoda s EÚ likviduje švajčiarskych výrobcov zdravotníckej techniky

Bern 7. júna (TASR) - Švajčiarski výrobcovia zdravotníckej techniky už pocítili dôsledky nedávneho rozhodnutia Švajčiarska ukončiť rokovania o rámcovej dohode s Európskou úniou. Po tom, ako sa švajčiarska vláda rozhodla, že končí s rokovaniami o novej zmluve s EÚ, stratili švajčiarske certifikáty pre zdravotnícke pomôcky platnosť, uviedol nedeľník Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, na ktorý sa odvolala agentúra DPA. Výrobky, ktoré vo Švajčiarsku certifikát dostali, v EÚ už uznávané nie sú.



Podľa Daniela Delfossea zo švajčiarskej asociácie výrobcov zdravotníckej techniky Swiss Medtech to pre podniky v tejto oblasti predstavuje vážne ohrozenie. Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti (SECO) už informoval, že Švajčiarsko intenzívne rokuje so zástupcami EÚ s cieľom nájsť riešenie.



V roku 2019, teda pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu, sa švajčiarski výrobcovia zdravotníckej techniky podieľali na celkovom exporte Švajčiarska približne 5 %. Z vývozu týchto produktov až 46 % smerovalo do Európskej únie.



Rámcová zmluva, o ktorej obe strany rokovali od roku 2014, mala riešiť viacero čiastkových dohôd medzi EÚ a Švajčiarskom. Rokovania však uviazli v slepej uličke, keď EÚ nesúhlasila s požiadavkami Švajčiarska vylúčiť z rozhovorov niektoré, pre Švajčiarov citlivé otázky. K tým patria štátna pomoc, ochrana vysokých švajčiarskych miezd či prístup občanov EÚ k švajčiarskemu sociálnemu zabezpečeniu.