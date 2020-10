Nedoručenie daňového priznania pre opatrenia nebudú pokutovať

Bratislava 27. októbra (TASR) – Finančná správa (FS) SR umožní klientom, ktorí pre povinnú karanténu alebo zákaz vychádzania nemohli doručiť daňové priznanie za rok 2019, požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Žiadosť aj so zdôvodnením, prečo si nemohli splniť zákonnú povinnosť, musia daňovníci doručiť na daňový úrad po ukončení prekážok spolu s daňovým priznaním. Finančná správa nebude v takomto prípade uplatňovať sankcie za zmeškanú lehotu, informovala v utorok hovorkyňa FS Drahomíra Adamčíková.



"Daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 je potrebné podať a daň zaplatiť najneskôr do 2. novembra. Finančná správa však vníma súčasnú epidemiologickú situáciu. Prijala preto opatrenia, aby vyšla svojim klientom v ústrety a zabezpečila čo najhladší priebeh podávania daňových priznaní pri zachovaní celospoločenskej zodpovednosti," uviedla Adamčíková.



FS je podľa Adamčíkovej pripravená na zvýšený nápor počas posledných dní na podávanie daňových priznaní. Svojim klientom FS odporučila, aby pre podávanie daňových priznaní uprednostnili elektronickú komunikáciu, a to aj v prípade, ak klienti nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami. Môžu využiť aktivovaný občiansky preukaz s čipom, alebo uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii s daňovým úradom. Klienti môžu daňové priznanie podať aj prostredníctvom pošty.



Napriek zákazu vychádzania a tomu, že sa do výnimiek návšteva daňových úradov nedostala, predĺžila FS na daňových úradoch otváracie hodiny. V stredu (28. 10.) budú otvorené do 17.00 hod., vo štvrtok (29. 10.) a v piatok (30. 10.) budú daňové úrady otvorené do 18.00 hod. V pondelok (2. 11.) do 19.00 hod.



"Vychádzame takto v ústrety asi 38.000 daňovníkov, ktorí musia do 2. novembra podať daňové priznanie a nie sú povinne elektronicky komunikujúcimi osobami. Aktuálne očakávame ešte 58.000 daňových priznaní, z toho približne 20.000 elektronicky," dodala Adamčíková.