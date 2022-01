Finančná správa o výpadku portálu:Pre nezaslanie podaní nehrozí postih

Bratislava 25. januára (TASR) – Nedoručenie dokumentov do elektronickej podateľne pre výpadok portálu Finančnej správy (FS) SR nie je dôvod na postih alebo iné komplikácie pre firmy. V utorok to uviedla FS, ktorá v pondelok (24. 1.) a utorok zaregistrovala krátkodobé výpadky svojho portálu. FS sa za technické problémy klientom ospravedlnila.



"Finančná správa od pondelka eviduje krátkodobé výpadky portálu finančnej správy, na ktorého odstránení pracuje s výrobcom systému. Klientom sa ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, situáciu dôkladne analyzuje a rieši tak, aby sa problém už nezopakoval," uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská. Výpadky spolu podľa hovorkyne nesúviseli a nešlo ani o hekerský útok.



Platná legislatíva s takouto situáciou ráta. Ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty, napríklad daňové priznanie a výkazy k dani z pridanej hodnoty (DPH), nepovažuje sa to za omeškanie, pokiaľ podanie doručí najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok. "V prípade akýchkoľvek pochybností o tom, či bolo podanie správne doručené, odporúčame klientom, aby sa obrátili na svojho správcu dane," dodala Rybanská.