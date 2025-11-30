< sekcia Ekonomika
Nedostatky sa v októbri zistili pri 175 z 3284 kontrol potravín
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 45 blokových pokút v celkovej výške 2090 eur.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v októbri tohto roka 3284 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1310 právnych subjektov a 1927 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 175 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 635 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, v hygiene budov a prevádzky, v označení, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti, ako aj v osobnej hygiene,“ spresnila ŠVPS.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 45 blokových pokút v celkovej výške 2090 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 119 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 224.010 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 18.000 eur,“ dodala veterinárna správa.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene technologického zariadenia, v hygiene budov a prevádzky, v označení, v predaji po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti, ako aj v osobnej hygiene,“ spresnila ŠVPS.
„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 45 blokových pokút v celkovej výške 2090 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 119 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 224.010 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 18.000 eur,“ dodala veterinárna správa.