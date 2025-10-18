< sekcia Ekonomika
Nedostatky sa v septembri 2025 zistili pri 156 z 3078 kontrol potravín
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 57 blokových pokút v celkovej výške 3250 eur.
Bratislava 18. októbra (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v septembri tohto roka 3078 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1220 právnych subjektov a 1804 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 156 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 598 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v hygiene predaja a v označovaní,“ spresnila veterinárna správa.
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 57 blokových pokút v celkovej výške 3250 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. "V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 44 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 43.150 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 7000 eur,“ dodala ŠVPS.
