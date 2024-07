Chcete reklamovať nedostatky zájazdu? Odborníci radia, ako na to

Bratislava 9. júla (TASR) - Cestovné kancelárie majú povinnosť poskytnúť spotrebiteľom zájazd v dohodnutom rozsahu riadne a bez nedostatkov, v opačnom prípade má klient nárok na reklamáciu. Nedostatok nastáva v okamihu, keď niektorá z čiastkových služieb zájazdu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou, upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest. Príkladom môže byť nedostatočná kvalita ubytovania alebo nesplnené špeciálne požiadavky, ktoré boli s cestovnou kanceláriou vopred dohodnuté.



"Nedostatok by mal spotrebiteľ vytknúť písomne, aby ho mohol v prípade potreby neskôr tiež preukázať. Pritom je spravidla dobré si nedostatok zdokumentovať, napríklad fotografiami alebo videozáznamom. Vhodné je tiež zaobstarať si svedectvo iných návštevníkov, pokiaľ daným nedostatkom trpia tiež," špecifikovala organizácia. Nedostatok by mal spotrebiteľ ohlásiť ešte počas trvania zájazdu, aby mohol poskytovateľ služieb začať pracovať na jeho odstránení.



Cestovná kancelária by mala klientovi ako nápravu zaistiť alternatívu nevyhovujúcej služby, ktorá je v rámci kvality porovnateľná s pôvodnou. Pokiaľ nie je možné alternatívu zaistiť a jediná možnosť je kvalitatívne horšia, cestovná kancelária je povinná spotrebiteľovi ponúknuť primeranú zľavu z ceny týchto služieb. Naopak, pokiaľ je alternatíva kvalitatívne lepšia, zákazník nie je povinný nič doplácať.



"Ak sa cestovná kancelária reklamáciou nedostatku nezaoberá, spotrebiteľ je oprávnený si nápravu zariadiť sám a následne požadovať preplatenie nákladov," informovala riaditeľka dTest Eduarda Hekšová. Reklamácia môže byť vyriešená aj zľavou z ceny zájazdu a v niektorých prípadoch môže klient požadovať náhradu ujmy, pokiaľ došlo k podstatnému porušeniu zmluvy o zájazde vinou cestovnej kancelárie. Lehota na vybavenie reklamácie je spravidla 30 dní.



Poskytovatelia zájazdov majú taktiež informačnú povinnosť, ktorá zabezpečuje, že v zmluve je okrem iného uvedená súhrnná cena zájazdu vrátane všetkých daní, poplatkov alebo iných súvisiacich nákladov. Pokiaľ by niektoré náklady uvedené neboli, spotrebiteľ ich nemusí platiť. "Odporúčame spotrebiteľom, aby dbali na opatrnosť a zmluvu s obchodnými podmienkami si ešte pred podpisom riadne prečítali," dodala Hekšová.