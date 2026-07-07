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Nedostatok benzínu núti Rusov k prechodu na LPG
Aj Sergej Medvedev, ktorý vlastní firmu Medvedev GBO upravujúcu vozidlá na pohon LPG podobne ako Garant-Gas, povedal, že počet záujemcov presahuje jeho možnosti.
Autor TASR
Moskva 7. júla (TASR) - Nedostatok benzínu v Rusku, čo je dôsledok stále intenzívnejších ukrajinských útokov na ruské ropné rafinérie, núti ruských motoristov hľadať náhradu. Tú predstavuje skvapalnený ropný plyn (LPG). Práve na tento druh pohonu Rusi postupne nechávajú upravovať svoje autá. Informovala o tom agentúra Reuters.
Jegor Popov, ktorého moskovská firma Garant-Gas tieto úpravy realizuje, povedal, že dopyt v poslednom období prudko vzrástol. „Čakaciu listinu máme plnú až do septembra,“ povedal.
Už pred prudkým rastom cien benzínu v Rusku, ktoré v určitých obdobiach prekonali aj ceny v Európe alebo USA, bol LPG v krajine lacným a ľahko dostupným palivom, čo z Ruska urobilo svetového lídra vo využívaní LPG v motorových vozidlách. Podľa údajov Svetovej asociácie pre skvapalnený plyn sa v Rusku v roku 2024 použilo na tento účel približne 3,5 milióna ton LPG. Z celkovej spotreby LPG v Rusku predstavoval skvapalnený ropný plyn využitý ako palivo vo vozidlách vlani približne 54 %.
Aj Sergej Medvedev, ktorý vlastní firmu Medvedev GBO upravujúcu vozidlá na pohon LPG podobne ako Garant-Gas, povedal, že počet záujemcov presahuje jeho možnosti. Z celkového denného dopytu je schopný vybaviť približne 10 % až 15 %.
Zároveň však poukázal na výhody jazdenia na LPG. „Ceny sú o polovicu či až o dve tretiny nižšie než pri benzíne, navyše, vodičom nehrozia rady ako v prípade tých, ktorí jazdia na benzín,“ dodal.
Jegor Popov, ktorého moskovská firma Garant-Gas tieto úpravy realizuje, povedal, že dopyt v poslednom období prudko vzrástol. „Čakaciu listinu máme plnú až do septembra,“ povedal.
Už pred prudkým rastom cien benzínu v Rusku, ktoré v určitých obdobiach prekonali aj ceny v Európe alebo USA, bol LPG v krajine lacným a ľahko dostupným palivom, čo z Ruska urobilo svetového lídra vo využívaní LPG v motorových vozidlách. Podľa údajov Svetovej asociácie pre skvapalnený plyn sa v Rusku v roku 2024 použilo na tento účel približne 3,5 milióna ton LPG. Z celkovej spotreby LPG v Rusku predstavoval skvapalnený ropný plyn využitý ako palivo vo vozidlách vlani približne 54 %.
Aj Sergej Medvedev, ktorý vlastní firmu Medvedev GBO upravujúcu vozidlá na pohon LPG podobne ako Garant-Gas, povedal, že počet záujemcov presahuje jeho možnosti. Z celkového denného dopytu je schopný vybaviť približne 10 % až 15 %.
Zároveň však poukázal na výhody jazdenia na LPG. „Ceny sú o polovicu či až o dve tretiny nižšie než pri benzíne, navyše, vodičom nehrozia rady ako v prípade tých, ktorí jazdia na benzín,“ dodal.