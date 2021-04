Nedostatok bytov v Bratislave je veľký problém, ceny budú ďalej rásť

Bratislava 13. apríla (TASR) – Málo bytov v ponuke v hlavnom meste je veľký problém, ceny budú ďalej rásť. Myslí si to analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik. Stále rastúce ceny nehnuteľností sú pre slabšie zarábajúcu čas obyvateľstva Bratislavy podľa neho ťažko prekonateľnou prekážkou, dôvod na znižovanie cien však nevidí, pretože v rade na kúpu bytu stojí vždy ďalší záujemca.



Tempo rastu cien bratislavských novostavieb bolo v úvode roka najrýchlejšie za posledný rok a analytikom sa zdá, že opatrnosť kupujúcich a developerov spôsobená pandémiou úplne zmizla. Priemerná jednotková cena novostavieb v metropole Slovenska sa v 1. kvartáli 2021 posunula na rekordných 3700 eur za štvorcový meter (m2), kým ponuka bytov zase klesla.



Ku koncu 1. štvrťroka tvorilo ponuku novostavieb v Bratislave 2209 bytov. V porovnaní so záverom roka 2020 tak ide o prepad o vyše 300 bytov. Môže za to slabá ponuka a silný predaj.



Priemerná jednotková cena novostavieb v hlavnom meste medziročne vzrástla o 6,6 %. Najviac zdraželi byty v okresoch Bratislava IV a V. Priemerná obytná plocha ponúkaných bytov sa nezmenila (67,44 m2) a absolútna cena bytov vzrástla na 236.000 eur. Cena priemerného dvojizbového bytu v novostavbe v Bratislave sa dostala na 187.000 eur.



Rástli i ceny predaných bytov – prekonali úroveň 3450 eur za m2. Za prvé tri mesiace roka sa predalo 708 nových bytov. Najpredávanejšie boli opäť dvojizbové byty s podielom na predaji 43 %. Došlo však k zvýšeniu podielu predaja trojizbových bytov z 24 % na 28 % a nadpriemerne silný predaj si zachovali aj štvorizbové byty.



Analytik Bruchánik si myslí, že vysoké ceny bytov budú ľudí postupne vytláčať na okraj Bratislavy a do okolitých obcí, ktoré v posledných rokoch zažívajú nárast obyvateľstva pre migráciu. Vysoké ceny budú odrádzať aj absolventov, ktorí skončia školu a budú sa rozhodovať, či ostať v metropole alebo sa vrátiť domov. "Z dlhodobého hľadiska tak bude trpieť hlavné mesto, ktoré stratí svoju atraktivitu a konkurencieschopnosť v prilákaní nových obyvateľov," uzavrel analytik.



Riešenie nedostatku bytov vidí Bruchánik v zmene územného plánu a zjednodušení procesu na získanie stavebných povolení. Tempo rastu cien na rok 2021 predikuje na úrovni 5 – 10 %.