Nedostatok čerstvej zeleniny sa v Británii môže stať bežnejším

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Londýn 1. apríla (TASR) - Obyvatelia Spojeného kráľovstva, ktorí sa ešte nespamätali z najväčšieho nárastu cien potravín od roku 1977, si možno budú musieť zvyknúť na nedostatok čerstvej zeleniny. Domácu produkciu zasiahli totiž prudko rastúce náklady a nepredvídateľné počasie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Britské obchody čelili v uplynulých týždňoch nedostatku paradajok, uhoriek a papriky po tom, ako slabá úroda v severnej Afrike obmedzila ponuku, zatiaľ čo vysoká inflácia ich prinútila nakupovať menej na kľúčových trhoch, ako je Španielsko.Podľa údajov daňového úradu Británia doviezla v januári len 266.273 ton zeleniny, najmenej za mesiac január od roku 2010, keď bol počet obyvateľov približne o 7 % menší ako teraz.A očakáva sa, že produkcia šalátov v Spojenom kráľovstve tento rok klesne na rekordné minimum, keďže drahá energia odrádza britských výrobcov od pestovania plodín v skleníkoch.Náročné podmienky vytlačili ceny potravín v Británii na úroveň, ktorá nebola zaznamenaná takmer 50 rokov. Údaje prieskumnej spoločnosti Kantar tento týždeň ukázali, že tempo rastu cien potravín za štyri týždne do 19. marca dosiahlo rekordných 17,5 %.Mnohí maloobchodníci s potravinami už nakupujú menej, pretože si uvedomujú, že ich zákazníci si nemôžu dovoliť míňať tak veľa. To má negatívny vplyv na ich zisky.Generálny riaditeľ Britskej asociácie pestovateľov Jack Ward varoval, že nad budúcnosťou britských výrobcov čerstvých potravín visí otáznik. Marže pri čerstvých produktoch, ktoré sa tradične pohybovali od 1 % do 2 %, sa tento rok dostali do záporných hodnôt pre vysoké náklady na energiu, palivo a prácu.upozornil.Varovania prichádzajú po tom, ako boli supermarkety koncom minulého roka nútené obmedzovať predaj vajec. Vysoké náklady zasiahli totiž aj chovateľov hydiny a ošípaných, čo mnohých prinútilo opustiť toto odvetvie.A zatiaľ čo vláda a supermarkety tvrdia, že dokážu zabezpečiť zásobovanie, tzv. šalátová kríza odhalila neistú situáciu britského priemyslu s čerstvými výrobkami.Lee Stiles zo združenia pestovateľov Lea Valley, ktorého členovia produkujú asi tri štvrtiny britskej úrody uhoriek a papriky, uviedol, že zhruba polovica z nich do marca ešte nezasiala, zatiaľ čo 10 % členov skončilo s ich pestovaním.povedala Minette Battersová, prezidentka Národného zväzu farmárov.Zväz teraz očakáva, že produkcia šalátov v Spojenom kráľovstve v roku 2023 dosiahne najnižšiu úroveň od začiatku záznamov v roku 1985. Už mesiace pritom varuje pred vylúčením pestovateľov z vládneho programu pomoci firmám, ktoré zápasia s nákladmi na energiu.