Nedostatok čipov bude brzdiť výrobu áut v Nemecku ešte aj v roku 2024

Mníchov 7. novembra (TASR) - Obmedzenia výroby áut v Nemecku spôsobené nedostatkom polovodičov budú trvať "minimálne do roku 2024", tvrdí poradenská spoločnosť Alix Partners. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Aktuálna dodacia lehota čipov od ich objednávky je 6 mesiacov, čo je dvojnásobok v porovnaní s normálnou situáciou. Dopyt po čipoch na jedno auto stále stúpa z dôvodu rastúcej digitalizácie a elektrifikácie. Výrobcovia čipov však čakajú s rozširovaním produkcie pre obavy z recesie a zvyšovanie úrokových sadzieb, uviedli experti Alix Partners.



Ziskové marže výrobcov polovodičov sú v prípade konvenčných čipov do auta až o 11 percentuálnych bodov nižšie v porovnaní s čipmi určenými pre spotrebnú elektroniku. Pre výrobcov čipov je automobilový priemysel "len malým zákazníkom" s podielom 6 % až 10 % na globálnej kapacite.



Podľa správy Alix Partners dokonca aj v prípade poklesu dopytu po čipoch zo strany výrobcov mobilných telefónov a herných konzol, automobilový priemysel bude mať naďalej problémy s ich nedostatkom. Dopyt automobilového priemyslu po čipoch prevýši ponuku aj v roku 2024, čo spôsobí zvýšenie cien čipov a nakoniec aj áut. Dopyt odvetvia po čipoch by mal výrazne rásť do roku 2026.



Keďže vývoj nového modelu auta trvá 3 až 5 rokov, čipy v ňom sú už zastaralé, keď sa dostane na trh. Väčšina čipov používaná v aktuálnych modeloch áut má technológiu 28 nanometrov a viac, čo "zodpovedá iPhonu 4 z rokov 2010 až 2013", uvádza sa v správe Alix Partners. Preto nie je pre výrobcov čipov lukratívne uvoľniť kapacity pre automobilový priemysel. "Investície výrobcov polovodičov sa sústredia predovšetkým na ziskové nové technológie."