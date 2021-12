Chýbajúce čipy môžu mať na Volkswagen výraznejší vplyv, než sa čakalo

Hamburg/Wolfsburg 16. decembra (TASR) - Nedostatok elektronických súčiastok môže mať výraznejší negatívny vplyv na koncern Volkswagen (VW), než sa doteraz očakávalo.



Podľa správy mesačníka Manager Magazin by automobilka mohla mať problémy s plnením svojich plánov na najbližších päť rokov, o ktorých rozhodla len v minulom týždni. Na budúci rok v nich počíta s predajom takmer 10 miliónov áut a v roku 2023 s odbytom takmer 11 miliónov vozidiel. To je však podľa Manager Magazinu vzhľadom na chýbajúce čipy príliš optimistické.



Aj keby sa situácia v budúcom roku vyvíjala "spolovice rozumne", predajné čísla koncernu zaostanú za očakávanými číslami z tohto roka. V prebiehajúcom roku Volkswagen počíta s odbytom na úrovni okolo 9 miliónov vozidiel. V najhoršom prípade by podľa Manager Magazinu predaj v budúcom roku mohol padnúť až na asi 8 miliónov áut.



Vedenie koncernu podľa mesačníka predpokladá, že čipová kríza by mohla ešte zhoršiť situáciu kmeňovej značky Volkswagen rovnako ako českej značky Škoda.



Šéfka podnikovej rady Daniela Cavallová takisto varovala, že nedostatky súčiastok budú trápiť koncern ešte dlhší čas. "Ešte celý budúci rok bude pretrvávať nedostatok dodávok. A ani v roku 2023 nepríde odrazu k zlepšeniu. To najhoršie máme ešte len pred sebou," odhaduje Cavallová.



Napríklad vyťaženosť kmeňového závodu vo Wolfsburgu je taká slabá, že tento rok by mal vyrobiť menej než 400.000 áut, čo je úroveň z 50. rokov minulého storočia. V ďalších závodoch napríklad v Emdene už pre nedostatok čipov prichádzajú o prácu externí pracovníci. Oficiálne koncern ešte minulý týždeň signalizoval, že situácia sa zlepší v roku 2022.