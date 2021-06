Nedostatok čipov pomohol Kanade k nečakanému obchodnému prebytku

Ottawa 8. júna (TASR) - Kanada nečakane zaznamenala v apríli obchodný prebytok, k čomu do veľkej miery prispel nedostatok čipov. Ten zasiahol dovoz aj vývoz Kanady, pričom dovoz v omnoho väčšej miere.



Kanadský štatistický úrad Statscan v utorok uviedol, že Kanada v apríli dosiahla obchodný prebytok na úrovni 594 miliónov kanadských dolárov (404,60 milióna eur). Podľa údajov štatistikov je za aprílovým vývojom najmä nedostatok polovodičov, ktorý zasiahol do dovozu aj vývozu áut a automobilových komponentov.



Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s ďalším deficitom, aj keď výrazne nižším než v marci. Predpokladali, že schodok dosiahne v apríli zhruba 700 miliónov CAD po revidovanom obchodnom deficite v marci na úrovni 1,35 miliardy CAD.



Ako Statscan informoval, dovoz klesol o 4,7 %, a to najmä v dôsledku prepadu dovozu áut a komponentov. V ich prípade dovoz klesol o 22,1 %, keďže pre nedostatok čipov výrobcovia v Severnej Amerike aj mimo nej zastavili, prípadne obmedzili produkciu. Tento problém zasiahol aj do kanadského vývozu, ten však klesol iba o 1 %.



(1 EUR = 1,4681 CAD)