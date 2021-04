Nedostatok čipov pre polovodiče zasiahol výrobu automobilov aj v Číne

Šanghaj 19. apríla (TASR) - Celosvetový nedostatok polovodičov zasiahol výrobu automobilov aj v Číne. To podkopáva nádeje, že najväčší svetový trh s automobilmi by mohol byť motorom zotavovania tohto odvetvia. Upozornili na to manažéri z automobilového priemyslu na veľtrhu v Šanghaji



Automobilky na celom svete museli znížiť alebo dočasne zastaviť výrobu pre problémy s meškajúcimi dodávkami polovodičov. Dôvodom je skorší ako očakávaný začiatok zotavovania automobilového priemyslu z pandémie ochorenia COVID-19, na ktorý nedokázali dostatočne rýchlo zareagovať producenti čipov.



Nemecký koncern Volkswagen (VW), najväčší výrobca automobilov v Číne, ktorý dúfa, že v tejto krajine predá viac ako štyri milióny vozidiel, upozornil, že situácia sa nezlepšuje ani v súčasnom 2. štvrťroku.



Šéf čínskej divízie VW Stephan Wöllenstein v nedeľu (18. 4.) novinárom povedal, že je ťažké odhadnúť, aká je strata produkcie Volkswagenu za týždeň alebo dokonca za mesiac pre nedostatok čipov. Dodal, že je to ako hasenie požiaru. V niektorých prípadoch VW zmenil dodávateľov a prešiel na iné čipy.



Aj šéf čínskej divízie automobilky BMW Jochen Goller na výstave v Šanghaji pripustil, že nedostatok čipov zvyšuje tlak na dodávky pre BMW. Výrobca luxusných áut však zatiaľ nemusel redukovať výrobu, pretože zatiaľ čerpá zo skladových zásob.



Analytici predpovedajú "veľký vplyv" nedostatku čipov na výrobu vozidiel, najmä elektrických, v 2. štvrťroku.



Čína, kde sa v minulom roku predalo viac ako 25 miliónov vozidiel, bola lúčom nádeje pre automobilky vrátane koncernov Volkswagen a General Motors po pandémii, ktorá ťažko zasiahla automobilový priemysel na celom svete. Ale práve v Číne sa už minulý rok prvýkrát objavili správy o nedostatku čipov. Problém sa zhoršil po marcovom požiari v továrni na čipy japonskej spoločnosti Renesas Electronics.



V roku 2019 sa podľa odhadu spoločnosti McKinsey dodávky pre automobilové skupiny podieľali zhruba jednou desatinou na globálnom trhu s polovodičmi v hodnote 429 miliárd USD (357,92 miliardy eur). Firmy NXP Semiconductor, nemecká Infineon a japonská Renesas boli kľúčovými dodávateľmi pre tento sektor.



Podľa čínskeho združenia výrobcov automobilov nedostatočné dodávky čipov znížili produkciu áut v prvých dvoch mesiacoch tohto roka o približne 5 % až 8 %. Očakáva zmiernenie vplyvu od 3. štvrťroka.



A čínske združenie predajcov automobilov zase očakáva, že zásoby automobilov v Číne budú ďalej klesať a dodávky niektorých modelov môžu byť nižšie ako dopyt.



(1 EUR = 1,1986 USD)