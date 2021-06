Nedostatok čipov sa rozširuje na ďalšie odvetvia a potrvá do roku 2O22

Boston 3. júna (TASR) - Dopyt po čipoch aj naďalej prevyšuje ponuku. A netýka sa to už iba automobiliek. Globálny nedostatok čipov sa už rozšíril aj na technologický priemysel a potrvá do roku 2022. Uviedla to vo štvrtok na webinári americká podniková poradenská spoločnosť Bain & Company.



Automobilový priemysel vlani počas prvej blokády na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu stiahol svoje objednávky, keďže továrne boli načas zatvorené a výroba prerušená. Iné odvetvia medzitým zvyšovali objednávky, skonštatoval Tom Wendt, partner spoločnosti Bain & Company, podľa ktorého boli tak kapacity vo výrobe čipov „prerozdelené do odvetví s oveľa vyššou maržou“.



Automobilky sa zotavili z pandémie rýchlejšie, ako sa očakávalo, na čo výrobcovi čipov nestačili včas zareagovať. A koncom marca až začiatkom apríla začali mať problémy s dodávkami čipov aj výrobcovia elektroniky, ktorí počas pandémie čelili zvýšenému dopytu po produktoch, ako sú počítače, smartfóny a ďalšie zariadenia na prácu a štúdium na diaľku. Producenti týchto výrobkov „spotrebujú“ zhruba 70 % polovodičov v porovnaní s iba 10 % v automobilovom priemysle.



Koncerny, ako sú Apple, Sony, Nintendo alebo Dell, od ktorých sa pôvodne očakávalo, že budú lepšie pripravené a majú vyspelejšie riadenie dodávateľských reťazcov, už pociťujú problémy na výrobnej úrovni, uviedol Wendt.



Nedostatok polovodičov zasiahol takmer každé odvetvie priemyslu vrátame výroby domácich spotrebičov, ako sú práčky a ďalšie. Počas pandémie dopyt zo strany firiem, ktoré potrebujú polovodiče, vzrástol o 30 až 40 %. Súčasné výrobné kapacity nedokázali udržať krok s takýmto nárastom. K problémom prispel aj vysoko komplexný nadnárodný dodávateľský reťazec a dlhé dodacie lehoty pre kľúčové činnosti.



Podľa Petra Hanburyho, partnera Bain & Company, je teraz potrebné sústrediť sa na zvyšovanie výrobnej kapacity v tomto odvetví priemyslu, a nie na prerozdeľovanie zdrojov.



Poprední výrobcovia čipov, ako sú Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) či Intel už oznámili investície do rozšírenia výroby, ale potrvá mesiace až roky, kým sa im podarí zvýšiť kapacity existujúcich fabrík alebo postaviť úplne nové továrne, pripomenul Wendt. Odhaduje, že výstavba nových fabrík môže trvať až tri roky alebo niekedy aj dlhšie.