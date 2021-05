Nedostatok čipov sa zhoršuje a môže sa predĺžiť až do budúceho roka

New York/Tokio/Soul 1. mája (TASR) - Globálny nedostatok čipov sa naďalej zhoršuje. K automobilkám na troch kontinentoch, ktoré zápasia s nedostatkom týchto komponentov, sa už pripojili aj technologické giganty Apple a Samsung Electronics. Varujú, že kríza s čipmi bude mať za následok zníženie výroby a stratu príjmov.



V priebehu necelých 12 hodín oznámila japonská Honda Motor, že zastaví výrobu v troch domácich závodoch, koncern BMW informoval o redukcii pracovných zmien v továrňach v Nemecku a Anglicku a Ford Motor skresal prognózu ziskov za tento rok pre nedostatok čipov, ktorý sa podľa neho predĺži aj do budúceho roka. Americký výrobca stavebných a ťažobných zariadení Caterpillar zároveň upozornil, že nemusí byť schopný uspokojiť dopyt po strojoch.



Výrobcov elektroniky, ktorí ťažili z rastúceho dopytu po telefónoch, notebookoch, herných konzolách a ďalších zariadeniach počas pandémie nového koronavírusu, už tiež zasiahol nedostatok čipov. Riaditeľ Apple Luca Maestri varoval, že obmedzenia v zásobovaní sa dotknú predaja už v aktuálnom 3. štvrťroku jeho finančného roka.



Dodávatelia čipov medzitým hlásia prudký nárast odbytu a sľubujú miliardové investície do rozšírenia kapacity v snahe udržať krok s dopytom. Spoločnosť Qualcomm, najväčší svetový výrobca čipov pre smartfóny, uviedla, že dopyt po mobilných telefónoch prudko stúpa, pretože sa v niektorých krajinách už život vracia do normálu po blokádach na zastavenie pandémie.



Spoločnosť STMicroelectronics, kľúčový dodávateľ čipov pre automobilky, zaznamenala v 1. kvartáli nárast zisku svojej automobilovej divízie o 280 %.



Koncern Samsung, ktorý je výrobcom aj spotrebiteľom čipov, vo štvrtok (29. 4.) uviedol, že nedostatok komponentov prispeje k poklesu tržieb a zisku v tomto štvrťroku v jeho mobilnej divízii, ktorá vyrába obľúbené smartfóny Galaxy.



Nedostatok kľúčových polovodičov prinútil celý automobilový priemysel znížiť produkciu, čo viedlo k poklesu zásob vozidiel v autorizovaných predajniach v čase, keď sa zmierňujú blokády.



"Druhý štvrťrok bude pre automobilky horší ako 1. štvrťrok," uviedli analytici kórejskej spoločnosti Hana Daetoo Securities, ktorí sa tiež obávajú, že problémy s nedostatkom čipov by mohli trvať dlhšie, možno až do budúceho roka.