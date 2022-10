Nedostatok elektrických dielov zastavil výrobu v trnavskej automobilke

Trnava 26. októbra (TASR) – Z dôvodu nedostatku elektrických komponentov od viacerých dodávateľov trnavská automobilka Stellantis Slovakia odstavila od začiatku tohto týždňa svoju výrobu. Podľa vyjadrenia jej hovorcu Michala Niča bude trvať až do pondelka 31. októbra, výroba by sa mala naplno spustiť v stredu 2. novembra.



"O odstavení výroby sme museli rozhodnúť napriek objednávkam od zákazníkov na vozidlá Citroën C3, Peugeot 208 a elektrickú verziu Peugeotu 208," uviedol hovorca. Výroba bez absentujúcich komponentov nie je možná.



Závod výpadky v dodávkach polovodičov nedokáže dlhodobo vopred plánovať. "Na vzniknutú situáciu reagujeme operatívne. Pri odstávkach výroby by sme uvítali zjednodušenie legislatívy v oblasti skrátenej práce - kurzarbeit," doplnil Nič.



Automobilka očakáva, že kríza polovodičov bude pretrvávať aj v najbližších mesiacoch a že situácia sa mierne zlepší až v roku 2024.