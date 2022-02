Nedostatok hliníka odrádza od plošných sankcií voči Rusalu

Washington/Brusel 21. februára (TASR) - Je nepravdepodobné, že Spojené štáty a Európska únia (EÚ) uvalia plošné sankcie na spoločnosť Rusal, ak Rusko napadne Ukrajinu. Podľa analytikov by to zhoršilo nedostatok hliníka, posunulo ceny k novým rekordom a poškodilo výrobu. Rusko opakovane poprelo, že sa pripravuje na inváziu na Ukrajinu, informuje TASR na základe správy Reuters.



Firma Rusal, ktorá sa podieľa zhruba 6 % na globálnych dodávkach hliníka, je jeho najväčším svetovým producentom mimo Číny. Sankcie, ktoré USA uvalili na Rusal v apríli 2018 a zrušili začiatkom roka 2019, spôsobili veľké problémy firmám v dopravnom, stavebnom a baliarenskom priemysle. Ceny hliníka vtedy vyskočili až o 30 % v priebehu niekoľkých dní.



"Je dôležité poznamenať, že zákonodarcovia spočiatku podcenili vplyv sankcií na Rusal," povedal analytik spoločnosti CRU Eoin Brophy. "Zásoby hliníka sú teraz také nízke, že opakovanie tejto chyby by bolo pre ceny výbušné," skonštatoval.



Hovorca EÚ Peter Stano na žiadosti o komentár uviedol, že je predčasné špekulovať o konkrétnych opatreniach, keďže neboli prijaté žiadne rozhodnutia o nových sankciách proti Rusku“. A dodal, že sankcie budú navrhnuté, prediskutované a prijaté len v reakcii na agresiu voči Ukrajine.



Hovorca ministerstva financií USA sa odmietol vyjadriť k prípadným sankciám proti Rusalu s tým, že ministerstvo zvyčajne nediskutuje o podrobnostiach sankcií pred ich zavedením.