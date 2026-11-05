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Nedostatok krmovín likviduje živočíšnu výrobu
Kým v minulosti slabšiu úrodu vyrovnala vyššia cena alebo lacnejšie vstupy, v roku 2026 sa zrútili všetky premenné naraz, skonštatoval predseda predstavenstva ZPO Martin Maček.
Autor TASR
Nitra 5. novembra (TASR) - Poľnohospodári považujú tento rok za jeden z najťažších v agrosektore za posledných 17 rokov. Súbežne ich zasiahlo extrémne sucho, nízke svetové ceny obilnín, drahé hnojivá a rast daní. Skonštatovali to účastníci odborného seminára zameraného na pestovanie v čase klimatických extrémov vo štvrtok v Nitre. Zorganizovalo ho Združenie pestovateľov obilnín (ZPO).
Kým v minulosti slabšiu úrodu vyrovnala vyššia cena alebo lacnejšie vstupy, v roku 2026 sa zrútili všetky premenné naraz, skonštatoval predseda predstavenstva ZPO Martin Maček. Produkcia hustosiatych obilnín sa na Slovensku prepadla o 16 percent (%) na 2,6 milióna tony, čo predstavuje výpadok vyše 500.000 ton zrna.
Úrody kukurice na zrno sú nižšie o 39 %. Úroda 686.000 ton s výnosom 20 ton z hektára je najnižšia od roku 2000. Ďalšie straty zaznamenali pestovatelia u cukrovej repy, kde úroda poklesla o 53 až 62 %, u slnečnice 27 % a u objemových krmovín a sene o 40 až 50 %. „Čiže obilniny ešte vyšli ako-tak. No výpadok kukurice je veľmi vysoký. Úroda sa pohybuje okolo 3-4 tony z hektára, mávali sme 10-tonové úrody. Do toho cukrová repa, kde sa úrody pohybujú okolo 30 až 35 ton z hektára, čo sme boli zvyknutí na 80-tonové,“ skonštatoval Maček.
Výpadok krmovín o zhruba polovicu má reťazový vplyv na živočíšnu výrobu, farmy núti vyraďovať dobytok. Ich stavy poklesli o vyše 10.390 zvierat. „Krmoviny sú problém. Dovážať ich je strašne drahé, sú to všetko veľkoobjemové tovary. Čiže ich nedostatok zredukuje živočíšnu výrobu, čo sa už deje. A potom obnovovať ju naspäť nebude jednoduché,“ zhodnotil situáciu Maček.
Pôdne sucho zasiahlo v tomto roku až 70 % územia Slovenskej
republiky, ktoré čelí desaťmesačnému deficitu vlahy. Ohrozená je aj budúcoročná úroda. „Teraz sa zakladajú úrody na budúci rok, vidíme nerovnomerné vzchádzanie ozimín v presušenej pôde. Podniky vyorávajú obrovské hektáre repky, lebo nevzišli. Ďalšie oziminy takisto nevzišli. Vyzerá to, že ani budúci rok nebude nejaký super extra úspešný. A pokiaľ to tak bude, družstvá nebudú mať peniaze, podniky nebudú mať peniaze a neprežijú,“ domnieva sa Maček.
Kým v minulosti slabšiu úrodu vyrovnala vyššia cena alebo lacnejšie vstupy, v roku 2026 sa zrútili všetky premenné naraz, skonštatoval predseda predstavenstva ZPO Martin Maček. Produkcia hustosiatych obilnín sa na Slovensku prepadla o 16 percent (%) na 2,6 milióna tony, čo predstavuje výpadok vyše 500.000 ton zrna.
Úrody kukurice na zrno sú nižšie o 39 %. Úroda 686.000 ton s výnosom 20 ton z hektára je najnižšia od roku 2000. Ďalšie straty zaznamenali pestovatelia u cukrovej repy, kde úroda poklesla o 53 až 62 %, u slnečnice 27 % a u objemových krmovín a sene o 40 až 50 %. „Čiže obilniny ešte vyšli ako-tak. No výpadok kukurice je veľmi vysoký. Úroda sa pohybuje okolo 3-4 tony z hektára, mávali sme 10-tonové úrody. Do toho cukrová repa, kde sa úrody pohybujú okolo 30 až 35 ton z hektára, čo sme boli zvyknutí na 80-tonové,“ skonštatoval Maček.
Výpadok krmovín o zhruba polovicu má reťazový vplyv na živočíšnu výrobu, farmy núti vyraďovať dobytok. Ich stavy poklesli o vyše 10.390 zvierat. „Krmoviny sú problém. Dovážať ich je strašne drahé, sú to všetko veľkoobjemové tovary. Čiže ich nedostatok zredukuje živočíšnu výrobu, čo sa už deje. A potom obnovovať ju naspäť nebude jednoduché,“ zhodnotil situáciu Maček.
Pôdne sucho zasiahlo v tomto roku až 70 % územia Slovenskej
republiky, ktoré čelí desaťmesačnému deficitu vlahy. Ohrozená je aj budúcoročná úroda. „Teraz sa zakladajú úrody na budúci rok, vidíme nerovnomerné vzchádzanie ozimín v presušenej pôde. Podniky vyorávajú obrovské hektáre repky, lebo nevzišli. Ďalšie oziminy takisto nevzišli. Vyzerá to, že ani budúci rok nebude nejaký super extra úspešný. A pokiaľ to tak bude, družstvá nebudú mať peniaze, podniky nebudú mať peniaze a neprežijú,“ domnieva sa Maček.