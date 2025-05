Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov: Firmy zvyšujú automatizáciu

Bratislava 19. mája (TASR) - Len tri percentá firiem si myslia, že je na Slovensku dobrá hospodárska situácia, pričom štyri z desiatich spoločností ju vnímajú ako zlú. V tomto roku očakávajú pozitívne vyhliadky štyri percentá firiem a, naopak, viac ako dve tretiny si myslia, že sa situácia zhorší. Viac ako polovica spoločností predpokladá, že si tento rok udrží súčasný počet zamestnancov. Na zmiernenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov sa firmy snažia zvyšovať automatizáciu a digitalizáciu. V pondelok o tom na tlačovej konferencii informovala Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora na základe prieskumu, ktorý realizovala v marci 2025 na vzorke 98 slovenských firiem.



Viac ako polovica spoločností predpokladá, že si tento rok udrží súčasný počet zamestnancov. V porovnaní s vlaňajškom firmy očakávajú, že ich investičné náklady klesnú o osem percent a stúpnu len o deväť percent. Spoločnosti tento rok predpokladajú zvýšenie nákladov na pracovnú silu okolo 6,5 %, čo je o 1,3 % menej ako vlani. Medzi najväčšie hospodárske riziká v nasledujúcich 12 mesiacoch považuje takmer 60 % firiem hospodársko-politické rámcové podmienky. Pre 55 % z nich je problémom aj dopyt, nasleduje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorý vníma 53 %, či zvyšujúce sa ceny energií, ktorých sa celkovo obáva 43 % slovenských podnikov.



Z hľadiska lokálnych podmienok firmy pozitívne zhodnotili členstvo Slovenska v Európskej únii. Rovnako pozitívny medziročný vývoj vnímajú aj v kvalite a dostupnosti lokálnych dodávateľov či podmienkach na výskum a vývoj. V porovnaní s minulým rokom sa spokojnosť firiem znížila v oblasti financií, čo súvisí aj so zavedením konsolidačného balíka a navýšenia daní a odvodov pre podniky. Rovnako klesla spokojnosť investorov s daňovým zaťažením v krajine. Podniky zaznamenali tiež zníženie produktivity zamestnancov či spokojnosti s nákladmi na pracovnú silu.



V prípade dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily prišlo podľa komory v medziročnom porovnaní k miernemu zlepšeniu, keďže tlak na trhu práce mierne ustúpil. Na druhej strane firmy stále pociťujú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorého účinkom je zvýšenie mzdových nákladov (57 %), obmedzenie priebežnej výroby či poskytovania služieb (52 %), odmietnutie dodatočných objednávok (47 %) či redukcia plánovaných investičných zámerov (41 %). Na zmierňovanie následkov nedostatku kvalifikovaných zamestnancov podniky prijali alebo sa ešte len chystajú zaviesť opatrenia v podobe zvýšenej automatizácie a digitalizácie alebo rozšírenia kontinuálneho vzdelávania.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že Slovensko ako cieľovú krajinu pre svoju investíciu by si znovu vybralo vyše 64 % firiem, naopak, skoro 39 % by to už neurobilo. Na podnikanie na Slovensku budú mať vplyv aj zavedené americké clá na dovoz všetkých tovarov a služieb z Európy do Spojených štátov. Väčšina slovenských podnikov však očakáva len mierne negatívny alebo žiadny negatívny dosah. Z hľadiska globálnych výziev v nasledujúcich piatich rokoch sú pre podniky najväčšími výzvami obchodné prekážky a konflikty, digitálna transformácia a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, inflácia či transformácia ekonomiky na udržateľnú energiu, respektíve výrobu.