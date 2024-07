Nedostatok opatrovateľov je dlhodobý problém, riešenie si vyžaduje čas

Bratislava 24. júla (TASR) - Nedostatok opatrovateľov a opatrovateliek je na Slovensku dlhodobý problém a zlepšiť situáciu chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR aj prostredníctvom rôznych projektov. Rezort tak reagoval na výzvu Komory opatrovateliek Slovenska (KOS), aby vláda bezodkladne zvýšila investície do sociálnych služieb, a to primárne na platy opatrovateľov a opatrovateliek. Požiadavky KOS sú podľa MPSVR oprávnené, avšak ich príprava si vyžaduje čas na aplikovanie do praxe.



"Rezort práce sa spolupodieľa na financovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom vlastnej kapitoly zo štátneho rozpočtu, podporou rôznych národných projektov z Programu Slovensko a v neposlednom rade prostredníctvom investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR," uviedlo MPSVR. Dodalo, že poskytuje finančný príspevok pre zariadenia podmienené odkázanosťou, ktorý je určený na spolufinancovanie miest zamestnancov týchto zariadení bez ohľadu na ich pracovné zaradenie.



Vláda v júni schválila nariadenie z dielne ministerstva práce na rok 2025, ktoré zvýši príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre poskytovateľov sociálnych služieb o takmer 26 miliónov eur oproti roku 2024. "V budúcom roku tak rezort práce vynaloží na tento účel spolu vyše 262 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k udržateľnosti a dostupnosti sociálnych služieb a pomôže tiež k stabilizácii jej zamestnancov, vrátane zlepšenia ich odmeňovania," priblížilo ministerstvo práce.



Začiatkom roka MPSVR spustilo aj projekt Podpory opatrovateľskej služby za 100 miliónov eur, ktorý má zlepšiť podmienky domáceho opatrovania seniorov do roku 2025. Príspevok dostanú opatrovatelia na základe vykázaných hodín poskytovania opatrovateľskej služby. Jeho základná výška na hodinu je 7,93 eura.



"Finančné prostriedky získané formou príspevku na poskytnutú opatrovateľskú službu je možné použiť na všetky výdavky súvisiace s poskytovaním opatrovateľskej služby, napríklad na mzdy, odvody, odmeny a stravné pre opatrovateľky, ale aj na akékoľvek formy podpory opatrovateliek, vo forme aktivít, programov, supervízie, ktoré budú rozvíjať ich profesiu," priblížil rezort práce.



Doplnil, že v súčasnosti ide len o dočasné riešenie, keďže vedenie MPSVR už pripravuje novú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá má platiť od januára 2026.