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Nedostatok pamäťových čipov sa v roku 2027 zhorší, očakáva Samsung
Napätá situácia na trhu by mala pretrvať minimálne do roku 2028.
Autor TASR
Soul/New York 31. júla (TASR) - Samsung očakáva, že nedostatok pamäťových čipov sa na budúci rok zhorší a potrvá minimálne do roku 2028. TASR o tom informuje na základe správy TechCrunch.
Pretrvávajúci nedostatok RAM čipov nebude podľa juhokórejského koncernu počas roka 2027 len pokračovať, ale zrejme sa ešte prehĺbi. Napätá situácia na trhu by mala pretrvať minimálne do roku 2028. Samsung vyrába približne tretinu všetkých pamäťových čipov na svete.
Samsung počas prezentácie výsledkov za 2. štvrťrok uviedol, že poprední hráči v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorí sa snažia zabezpečiť dostatočnú výpočtovú infraštruktúru, začali Samsungu priamo poskytovať svoje strednodobé a dlhodobé prognózy dopytu, aby si včas zabezpečili budúce dodávky.
Silný dopyt umožňuje Samsungu uprednostňovať zákazníkov, ktorí sú ochotní uzatvárať dlhodobé kontrakty. Takáto viacročná predvídateľnosť dopytu umožňuje koncernu inštalovať nové výrobné zariadenia a zvyšovať produkciu bez obáv, že dopyt náhle ochabne. Samsung sa tak snaží vyhnúť tradičným cyklom prudkého rastu a následného prepadu, ktoré boli pre pamäťový priemysel v minulosti typické.
Nedostatok pamäťových čipov spôsobený rozmachom umelej inteligencie zároveň v posledných mesiacoch výrazne zvýšil ich ceny. Pre Samsung má tento vývoj dvojsečný efekt. Hoci tržby polovodičovej divízie dosiahli v 2. kvartáli historické maximum, ziskovosť divízií smartfónov a televízorov klesla, pretože drahšie pamäťové čipy zvýšili výrobné náklady.
Samsung už časť týchto vyšších nákladov prenáša na zákazníkov prostredníctvom zvyšovania cien smartfónov a tabletov Galaxy. Vyššie ceny sa však prejavili aj poklesom dopytu po týchto zariadeniach.
Nedostatok pamäťových čipov, ktorý sa v odvetví neoficiálne označuje ako „RAMaggedon“, prinútil aj Apple, teda najväčšieho konkurenta Samsungu, aby zvýšil ceny svojich počítačov a iPadov.
Keďže výrobcovia pamäťových čipov presúvajú čoraz väčšiu časť výrobných kapacít k dodávkam pre dátové centrá pre umelú inteligenciu na úkor spotrebnej elektroniky, spotrebitelia sa musia pripraviť na vyššie ceny elektroniky.
Očakáva sa napríklad, že Nvidia zvýši ceny svojich grafických kariet pre spotrebiteľov o 20 až 30 %, čo môže ďalej zdražiť herné zariadenia, stolné počítače, herné konzoly, notebooky a ďalšie produkty závislé od pamäťových čipov.
Pretrvávajúci nedostatok RAM čipov nebude podľa juhokórejského koncernu počas roka 2027 len pokračovať, ale zrejme sa ešte prehĺbi. Napätá situácia na trhu by mala pretrvať minimálne do roku 2028. Samsung vyrába približne tretinu všetkých pamäťových čipov na svete.
Samsung počas prezentácie výsledkov za 2. štvrťrok uviedol, že poprední hráči v oblasti umelej inteligencie (AI), ktorí sa snažia zabezpečiť dostatočnú výpočtovú infraštruktúru, začali Samsungu priamo poskytovať svoje strednodobé a dlhodobé prognózy dopytu, aby si včas zabezpečili budúce dodávky.
Silný dopyt umožňuje Samsungu uprednostňovať zákazníkov, ktorí sú ochotní uzatvárať dlhodobé kontrakty. Takáto viacročná predvídateľnosť dopytu umožňuje koncernu inštalovať nové výrobné zariadenia a zvyšovať produkciu bez obáv, že dopyt náhle ochabne. Samsung sa tak snaží vyhnúť tradičným cyklom prudkého rastu a následného prepadu, ktoré boli pre pamäťový priemysel v minulosti typické.
Nedostatok pamäťových čipov spôsobený rozmachom umelej inteligencie zároveň v posledných mesiacoch výrazne zvýšil ich ceny. Pre Samsung má tento vývoj dvojsečný efekt. Hoci tržby polovodičovej divízie dosiahli v 2. kvartáli historické maximum, ziskovosť divízií smartfónov a televízorov klesla, pretože drahšie pamäťové čipy zvýšili výrobné náklady.
Samsung už časť týchto vyšších nákladov prenáša na zákazníkov prostredníctvom zvyšovania cien smartfónov a tabletov Galaxy. Vyššie ceny sa však prejavili aj poklesom dopytu po týchto zariadeniach.
Nedostatok pamäťových čipov, ktorý sa v odvetví neoficiálne označuje ako „RAMaggedon“, prinútil aj Apple, teda najväčšieho konkurenta Samsungu, aby zvýšil ceny svojich počítačov a iPadov.
Keďže výrobcovia pamäťových čipov presúvajú čoraz väčšiu časť výrobných kapacít k dodávkam pre dátové centrá pre umelú inteligenciu na úkor spotrebnej elektroniky, spotrebitelia sa musia pripraviť na vyššie ceny elektroniky.
Očakáva sa napríklad, že Nvidia zvýši ceny svojich grafických kariet pre spotrebiteľov o 20 až 30 %, čo môže ďalej zdražiť herné zariadenia, stolné počítače, herné konzoly, notebooky a ďalšie produkty závislé od pamäťových čipov.