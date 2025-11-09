< sekcia Ekonomika
Nedostatok personálu v letovej prevádzke zasiahol tisíce letov v USA
Ďalšie rušenie letov na 40 hlavných amerických letiskách by mohlo zaťažiť aj leteckú nákladnú dopravu počas blížiacej sa hlavnej vianočnej sezóny.
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) - Nedostatok personálu v letovej prevádzke zasiahol cez víkend tisíce letov v USA. A na budúci týždeň sa situácia ešte zhorší, ak bude odstávka federálnej vlády, tzv. shutdown, pokračovať. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Podľa dátovej spoločnosti Cirium bolo v sobotu (8. 11.) v USA zrušených zhruba 2200 letov, čo predstavuje približne 7 % denného harmonogramu. A 6700 malo meškanie pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky v celej krajine. Na budúci týždeň však budú musieť letecké spoločnosti zrušiť ďalšie stovky letov, ak Kongres nedokáže nájsť riešenie a ukončiť odstávku vlády, najdlhšiu v histórii USA.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) nariadil tento týždeň zníženie počtu letov o 10 % na 40 rušných amerických letiskách. Škrty v letoch sa začali v piatok (7. 11.) na úrovni 4 % a do 14. novembra sa zvýšia na 10 %. Majú platiť medzi 6.00 a 22.00 h miestneho času a ovplyvnia všetky komerčné lety. Pracovníci riadenia letovej prevádzky sú totiž federálnymi zamestnancami a počas shutdownu zostali bez platu. To viedlo k tomu, že sa mnohí z nich hlásili ako chorí. Ďalší musia povinne slúžiť nadčasy šesť dní v týždni.
Ďalšie rušenie letov na 40 hlavných amerických letiskách by mohlo zaťažiť aj leteckú nákladnú dopravu počas blížiacej sa hlavnej vianočnej sezóny.
Niekoľko letísk, ktoré sú hlavnými centrami distribúcie balíkov, je na zozname tých letísk, ktoré majú znížiť kapacity.
Zníženie letov sa zatiaľ týka iba domácej leteckej dopravy, nie medzinárodných letov. Pokiaľ ide o nákladnú leteckú dopravu, americké spoločnosti prepravujú do zahraničia približne 35 % svetového obchodu z hľadiska hodnoty, ale iba približne 1 % podľa objemu, uvádza obchodná skupina International Air Transport Association.
Zásielkové spoločnosti FedEx aj UPS uviedli, že mnohé z ich letov sa uskutočňujú v noci, mimo obmedzeného okna, ktoré FAA nariadil medzi 6.00 a 22.00 h miestneho času.
Obe spoločnosti dodali, že majú pohotovostné plány v prípade zásielok kritických položiek, ako sú liečivá, zdravotnícke pomôcky a základný tovar pre výrobu.
Minister dopravy Sean Duffy však v piatok pre Fox News varoval, že škrty by mohli nakoniec dosiahnuť až 20 % plánovaných letov, hoci neuviedol podrobnosti.
K zníženiu počtu letov zatiaľ dochádza počas vo všeobecnosti nízkej cestovnej sezóny, ale do kľúčového víkendu Dňa vďakyvzdania zostávajú necelé tri týždne.
