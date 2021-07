V pondelok vo Volkswagen Slovakia prerušili výrobu SUV automobilov

Diess: Volkswagen sa nenechá „vykoľajiť“ problémami s dodávkami

Na archívnej snímke šéf nemeckej automobilky Volkswagen Herbert Diess. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júla (TASR) - Výrazný výpadok kapacít na výrobu polovodičov naďalej negatívne ovplyvňuje výrobu v automobilkách. Volkswagen Slovakia v pondelok (26. 7.) prerušil pre chýbajúce čipy na dvoch zmenách výrobu SUV automobilov. Bratislavský závod očakáva, že problémy s dodávkami polovodičových súčiastok vyvrcholia v treťom štvrťroku a nevylúčil ďalšie prispôsobovanie výroby.uviedla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.Fabriky niektorých dôležitých výrobcov polovodičov v Ázii podľa Kovarovič Makayovej zatvorila nová vlna pandémie ochorenia COVID-19.uviedla hovorkyňa. Koncern podľa nej očakáva zlepšenie dostupnosti čipov do konca roka.Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) je po silnom prvom polroku odhodlaná nenechať sa vykoľajiť problémami s dodávkami komponentov a rastúcimi nákladmi na suroviny, ktoré zasiahli automobilový priemysel.Generálny riaditeľ skupiny VW Herbert Diess očakáva, že nedostatok čipov a rast nákladov na suroviny budú pokračovať. Aj ceny áut tak môžu ďalej rásť. Ale problémy, ktoré spôsobila pandémia nového koronavírusu, nie sú v dlhšom časovom horizonte neprekonateľné, povedal v rozhovore pre agentúru DPA.Podľa Diessa sa kríza spôsobená pandémiou už skončila. Pripúšťa, že nové vlny ochorenia prinesú ťažkosti v logistike, ale koncern VW je dobre pripravený.povedal Diess, podľa ktorého všetky vzniknuté problémy je možné odstrániť flexibilitou vo výrobe.Čo sa týka čakacích lehôt spôsobených prekážkami v dodávkach polovodičov, riaditeľ VW, ktorý nedávno podpísal predĺženie zmluvy o štyri roky, uviedol, že pracuje na tom, aby to koncern mohol vo 4. štvrťroku dohnať. Nedostatok čipov už znemožnil spoločnosti VW vyrobiť rádovo státisíce vozidiel.Diess ďalej uviedol, že po šoku, ktorý spôsobil koronavírus, sa už dopyt vrátil. Knihy s objednávkami sú také plné ako málokedy v minulosti, skonštatoval.Aj dopyt po elektrických vozidlách stúpa, VW eviduje silný dopyt do roku 2025 aj vďaka zľavám. Ale to prináša aj potrebu lepšej siete nabíjacích zariadení, skonštatoval.Šéf VW odhaduje, že štátne dotácie na elektrické vozidlá by sa v strednodobom horizonte mohli stať zbytočné, ale bude potrebné obmedziť „preferenčný prístup k fosílnym palivám“.Diesel je podľa neho v Nemecku stále dotovaný.spýtal sa Diess.dodal.Je presvedčený, že globálny dátum postupného vyradenia automobilov so spaľovacími motormi nemá veľký zmysel napriek tlaku aktivistov.vyhlásil Diess.Poukázal tiež na Poľsko s jeho prevažne uhoľnými elektrárňami, ktoré je tak v inej situácii ako Španielsko alebo Nórsko, kde sa používa oveľa viac zelenej energie.Skupina VW aktuálne plánuje šesť závodov na výrobu batériových článkov, aby dokázala uspokojiť stúpajúci dopyt. Diess nechcel komentovať šance na výstavbu druhej veľkej továrne na batérie v Nemecku:povedal.Diess nedávno načrtol stratégiu VW do roku 2030. Po prechode na elektrické vozidlá bude podľa neho hlavnou úlohou vytváranie sietí a softvéru najmä pre autonómne autá.