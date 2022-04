Nedostatok potravín ľuďom na Slovensku nehrozí, ubezpečuje premiér

Nitra 13. apríla (TASR) – Obyvatelia Slovenska sa nemusia obávať nedostatku potravín ani nedostatku surovín na výrobu potravinárskych produktov. Počas stretnutia s vedením spoločnosti Penam Slovakia, a. s., v Nitre to povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



„Máme výrazne viac obilnín, ako spotrebujeme, 168 percent spotreby dokážeme vyprodukovať, čiže máme dosť aj na export. To sa týka aj repky,“ povedal. Na druhej strane má Slovensko nižšiu sebestačnosť v oblasti ovocia, zeleniny a produktov živočíšnej výroby. „Sme však na spoločnom trhu a nedostatok potravín nehrozí. Európska únia je vo výrobe potravín prebytková, no je dôležité zvyšovať na pultoch podiel domácich potravín,“ skonštatoval premiér.



Vláda chce zabrániť špekulatívnemu zvyšovaniu zisku, preto ministerstvo pôdohospodárstva podľa slov premiéra sleduje ceny potravín, monitoruje skladové zásoby pre jednotlivé obchody a dohodlo sa s obchodníkmi na stabilných cenách 13 základných potravín. „V dohľadnom čase budeme mať na Slovensku spracovateľskú linku na výrobu jedlých olejov, čo nám zabezpečí sebestačnosť vo výrobe oleja. Podarilo sa nám vyrokovať výnimku v Európskej únii, aby sme mohli osiať o 36.000 hektárov viac, zvýšili sme finančnú podporu z našich európskych zdrojov. Desiatky miliónov eur pôjdu na investície, technológie, do logistiky a na rekonštrukcie,“ konkretizoval opatrenia premiér.



Podľa ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) vláda rozhodla o zvýšení spolufinancovania projektových podpôr z 26 na 37 percent, čo je o 288 miliónov eur viac na rozvoj agropotravinárstva. „Okrem toho posilňujeme aj tretí pilier, to sú priame štátne pomoci. Máme pripravené schémy pomoci v desiatkach miliónoch eur, ktoré majú pomôcť zvládnuť krízovú situáciu, ktorá vznikla na trhu,“ povedal Vlčan.



K ďalším opatreniam patrí výnimočná podpora z prostriedkov Európskej únie 5 miliónov eur a z národného rozpočtu vo výške viac ako 10 miliónov eur. Tieto zdroje sú určené na pomoc prvovýrobcom aj potravinárom. Od začiatku tohto roka sú otvorené výzvy pre rezort na zníženie investičného dlhu v objeme 314 miliónov eur, z toho na potravinárstvo je vyčlenených 170 miliónov eur. Štátna podpora do rastlinnej a živočíšnej výroby je pripravená v objeme 59 miliónov eur.