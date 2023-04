Nedostatok pracovníkov v Nemecku dosiahol vlani rekordné rozmery

Kolín nad Rýnom 16. apríla (TASR) - Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku dosiahol v roku 2022 rekordné rozmery, a to aj napriek relatívnej slabosti ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa štúdie Kompetenčného centra pre zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov (Kofa) ekonomického inštitútu IW sa v Nemecku v minulom roku nepodarilo obsadiť viac ako 630.000 voľných pracovných miest pre kvalifikovaných pracovníkov. Dôvodom bolo, že v celej krajine neboli k dispozícii vhodne kvalifikovaní nezamestnaní. To bol najväčší výpadok v ponuke kvalifikovanej pracovnej sily od začiatku sledovaného obdobia v roku 2010.



Medzi odvetvia, ktoré nedostatok najviac zasiahol, patrili zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie spoločne so stavebníctvom, architektúrou, geodéziou a stavebnou technológiou, kde zostalo neobsadených šesť z desiatich voľných pracovných miest.



Nadpriemerný bol aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti prírodných vied, geografie a IT. V štúdii sa uvádza, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v oblasti komerčných služieb, obchodu, predaja, hotelierstva a cestovného ruchu sa vlani takmer strojnásobil, pričom tri z desiatich voľných pracovných miest zostali minulý rok neobsadené.



Dôvodom tohto nárastu bolo dobiehanie po prepade spôsobenom pandémiou. Vo všeobecnosti platí, že čím je kvalifikácia požadovaná pre dané pracovné miesto alebo oblasť vyššia, tým ťažšie sa tieto miesta obsadzujú. Zamestnávatelia zaznamenali nedostatok absolventov v oblasti IT, elektrotechniky, plánovania a stavebného dozoru, pričom podľa štúdie chýbali vhodne kvalifikovaní nezamestnaní na deväť z desiatich voľných pracovných miest.



Nedostatok vhodných kvalifikovaných pracovníkov sa na trhu práce prejavuje už dlho a všeobecne sa uznáva, že vyriešiť ho dokáže len imigrácia.



V marci bolo v celom Nemecku zamestnaných približne 45,6 milióna ľudí, čo je viac ako kedykoľvek predtým. Napriek slabej ekonomike, inflácii a politickej neistote sa o kvalifikovaných pracovníkov zaujímali zamestnávatelia v priemysle, obchode a službách.



"Potrebujeme imigráciu pracovnej sily aj kvalifikovaných pracovníkov," uviedla šéfka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová s tým, že inak zostanú voľné pracovné miesta neobsadené.