Nedostatok britských kamionistov spôsobuje problémy s potravinami

Londýn 29. augusta (TASR) - Britská vláda vzhľadom na nedostatok vodičov kamiónov vyzvala tamojšie podniky, aby začali zamestnávať Britov. "Chceme vidieť, že zamestnávatelia dlhodobo investujú do domácej pracovnej sily," cituje agentúra DPA z vyhlásenia britského ministerstva hospodárstva. Londýn chce umožniť preškoľovania a integráciu ľudí na trh práce.



Zamestnávateľské združenia v poslednom období vyzývali vládu, aby zmiernila pravidlá prisťahovalectva. To však Londýn odmietol a namiesto toho jednotlivé branže vyzval, aby vytvorili príťažlivejšie pracovné podmienky a ponúkli lepšie platy.



Nedostatok vodičov kamiónov sa už prejavuje v regáloch supermarketov. Napríklad sieť rýchleho občerstvenia Nando's musela pre nedostatok kureniec zatvoriť desiatky filiálok. Známemu reťazcu McDonald's zas došli mliečne a čapované nápoje.



Sektorové združenie kamionistov Road Haulage Association vyčíslilo nedostatok vodičov zhruba na stotisíc. To súvisí s tým, že mnohí európski vodiči po brexite opustili krajinu a návrat je podmienený komplikovaným a drahým vízovým procesom. Naviac každý mesiac odchádzajú tisíce vodičov do dôchodku a prepravcovia za nich nemajú náhradu. Jedným z dôvodom je aj fakt, že v dôsledku pandémie neboli vykonané desaťtisíce vodičských skúšok.