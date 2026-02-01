< sekcia Ekonomika
Nedostatok vodičov zostáva podľa Eurowagu problémom nákladnej dopravy
Nedostatok vodičov a dispečerov sa negatívne premieta do výsledkov dopravcov.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Nedostatok vodičov zostáva najzávažnejším prevádzkovým problémom cestnej nákladnej dopravy a predpokladá sa, že Európa bude čeliť kríze v podobe 400.000 neobsadených vodičských pozícií. Podľa spoločnosti Eurowag o to viac je dôležité zatraktívniť a prispôsobiť pracovné ponuky mladej generácii, ktorá ochotnejšie prijíma automatizáciu a nové technológie.
„Koncom roka 2024 chýbalo v celej Európskej únii takmer pol milióna vodičov a rovnako silne bol zasiahnutý aj český dopravný sektor. Starnúca pracovná sila a klesajúci záujem mladších generácií naďalej spôsobujú nedostatok kvalifikovaných vodičov,“ upozornil riaditeľ Eurowagu pre Česko a Slovensko Miroslav Novák.
Dopravné spoločnosti preto podľa neho stále viac zavádzajú digitálne riešenia. Systémy riadenia dopravy automatizujú plánovanie jázd a trás, telematické nástroje monitorujú správanie vodičov, znižujú únavu a podporujú bezpečnejšie pracovné podmienky. „V kombinácii s modernizáciou vozového parku a širšou digitalizáciou tieto inovácie postupne zvyšujú atraktivitu profesie pre nováčikov,“ uviedol zástupca spoločnosti.
Napríklad poľská špedičná spoločnosť Elmex rieši nedostatok vodičov tým, že začala najímať vodičov z Ukrajiny a neskôr z ázijských krajín. Postupne zaviedla medzinárodný program s vlastnou náborovou agentúrou a školiacimi strediskami.
Český prepravca Diplo naopak verí, že na trhu je kvalitných vodičov dostatok, zostávajú však tam, kde nájdu vhodné pracovné podmienky. „Nerobíme agresívne nábory. Ten, kto k nám príde, väčšinou aj zostane. Snažíme sa ľuďom vytvoriť ľudské a predvídateľné podmienky a nie ich zaskočiť na každej drobnosti,“ povedal spolumajiteľ firmy Michal Bubeník.
Maďarský dopravca Domino Trans zaviedol vlastný interný program rozvoja talentov. Zameriava sa na mladých ľudí, ktorí už vlastnia vodičský preukaz skupiny B. Na konci programu im firma ponúkne dvojročnú pracovnú zmluvu, na ktorú môže nadviazať dlhodobejší kontrakt.
Súčasne sa podľa Eurowagu mení aj spôsob hodnotenia vodičov. Nesleduje sa len poloha vozidla, ale aj štýl jazdy, práca s tempomatom, brzdy, spotreba. Z týchto dát vznikajú mesačné hodnotenia a ak má vodič slabšie výsledky, dostane cielené školenie.
Slovenský dopravca TOPNAD vyvinul vlastný softvér na riadenie dopravy a využíva umelú inteligenciu na plánovanie najefektívnejších trás i z hľadiska využiteľnosti nákladných automobilov pri spiatočných cestách.
Nedostatok vodičov a dispečerov sa negatívne premieta do výsledkov dopravcov. Napríklad v Poľsku vlani dosiahla miera neobsadenosti v dopravnom, lodnom a logistickom sektore najvyššiu úroveň v histórii - o 44 % vyššiu ako celoštátny priemer vo všetkých odvetviach.
„Je to jasný signál, že nedostatok pracovných síl v tomto odvetví sa stáva stále vážnejšou výzvou,“ poznamenal manažér Eurowagu pre Poľsko Radoslaw Tatarski. „Do roku 2026 budú musieť firmy zaistiť, aby boli vnímané ako atraktívni zamestnávatelia, čo znamená ponúkať nielen zamestnanecké benefity, ale predovšetkým poskytovať atraktívne odmeňovanie, bezpečné pracovné a oddychové podmienky a pohodlné nástroje na komunikáciu a reporting,“ dodal.
