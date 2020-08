Nedostatok zahraničných turistov ničí luxusné obchody v Madride

Madrid 15. augusta (TASR) - Nedostatok zahraničných turistov, najmä z Ázie, ohrozuje luxusné obchody v hlavnom meste Španielska. Každá európska metropola má svoju vychytenú nákupnú zónu. V prípade Madridu je to Zlatá míľa, ktorú tvoria ulice Serrano a Ortega y Gasset v luxusnej štvrti Salamanca. Práve tam sa nachádzajú štýlové butiky a obchody exkluzívnych značiek.



Väčšina tzv. asistentov predaja v luxusných obchodoch hovorí po anglicky, mandarínsky a, samozrejme, španielsky. Niektoré obchody ponúkajú zákazníkom na privítanie vodu, či dokonca šampanské. Ich klienti sú zvyčajne z Ázie a Latinskej Ameriky. Ale pandémia nového koronavírusu všetko zmenila. Boháči sa boja nákazy a Zlatá míľa je prázdna, nikde nevidno klientov s taškami z luxusných butikov.



"Mohli by sme zatvoriť už o 18. hodine," skonštatoval jeden zo zamestnancov dánskej firmy Pandora, ktorá je známa svojimi náramkami a príveskami. "Som skutočne unudený. Pred pandémiou sme pritom mali problémy udržať krok s dopytom. Teraz sa nikto neprichádza ani len poobzerať, nieto ešte nakúpiť. Domáci si myslia, že na ulici Serrano je všetko drahšie a ani sa neobťažujú prísť," dodal.



Lucía Sainz de Santamaría si rada zájde na pohárik červeného vína do Bodega La Lavinia, odkiaľ má dokonalý výhľad na obchody Valentino a Celine. "Pri tomto stole vždy sedím, pretože sa rada pozerám, ako všetky tie ženy prichádzajú a odchádzajú s nákupnými taškami, ale teraz tu nikto nie je. Pôsobí to, ako keby bolo zlé predvádzať bohatstvo v čase krízy," skonštatovala.



Prechádzať sa po štvrti Salamanca znamená obdivovať výklady luxusných obchodov s módnymi značkami Chanel a Dior, ktoré už zastavili výrobu vo svojich prevádzkach vo Francúzsku, Taliansku a Švajčiarsku podobne ako Armani. Španielska klenotnícka firma Tous umiestnila väčšinu zo svojich 4000 zamestnancov na vládny program podpory zamestnanosti ERTE. Rovnako ako britská módna značka Burberry, ktorá zápasí s pádom tržieb.



Španielska firma Innova TaxFree, ktorá sa špecializuje na vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničným turistom, vysvetľuje, že hoci sa situácia v maloobchode zlepšuje, pre luxusný trh to neplatí. Dokonca hrozí, že niektoré luxusné obchody a butiky sa zatvoria.



Madrid nie je prímorské letovisko. Namiesto pláže láka turistov na kultúrne a gastronomické zážitky a bohatších cestovateľov na luxusné obchody. "Ľudia sem prichádzajú míňať peniaze," pripomenul Luciano Ochoa, riaditeľ Innova TaxFree.



Takzvaná koronakríza však zastavila prílev týchto turistov do Madridu. A tak aj madridská Zlatá míľa stratila svoj lesk, aspoň nateraz.