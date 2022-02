Nedostatok zamestnancov ohrozuje plán obnovy Španielska

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Madrid 19. februára (TASR) - Keď globálna finančná kríza v roku 2008 zasiala Španielsko, jeho stavebný sektor sa po dekáde rýchleho rozmachu strmo prepadol. V krajine posiatej žeriavmi a staveniskami zaniklo približne 1,8 milióna pracovných miest a ekonomika sa prepadla do hlbokej recesie.Teraz, keď Španielsko naliehavo potrebuje stavebných robotníkov, naráža na bezprecedentný nedostatok pracovnej sily. To ohrozuje jeho projekty v hodnote niekoľkých miliárd eur financované Európskou úniou (EÚ) s cieľom pomôcť španielskej ekonomike zotaviť sa z pandémie ochorenia COVID-19.Španielsku podľa odhadu odborov aj firiem chýba najmenej pol milióna stavebných robotníkov. Firmy ponúkajú školenie pre nových zamestnancov aj lepšie platy, ale to láka najmä migrantov z Afriky a Latinskej Ameriky.nadchýnal sa Mustafa Diedhiou, 32-ročný Senegalčan, ktorý pricestoval na vratkej lodi v roku 2019 a počas pandémie sa živil zberom ovocia. Teraz vďaka kurzu pracuje ako murár.Podľa prieskumu španielskeho stavebného združenia najmenej sedem z 10 stavebných spoločností muselo v roku 2021 odmietnuť zákazky pre nedostatok zamestnancov. A to ešte pred tým, ako sa na jar tohto roku uskutoční verejná súťaž vo výške 5 miliárd eur z fondov na obnovu bývania.Španielsko dostane od EÚ druhý najväčší balík pomoci, po Taliansku, a to približne 140 miliárd eur, polovicu vo forme grantov a polovicu pôžičiek.Vláda dúfa, že s pomocou fondov dosiahne 7-% hospodársky rast v tomto roku, no investíciám bráni byrokracia, nedostatok materiálu a nedostatok pracovnej sily.V španielskom realitnom sektore pracovali pred rokom 2008 takmer 3 milióny ľudí. Po páde hypotekárneho trhu a kolapse stavebníctva si mnohí z nich našli prácu v rovnako veľkom sektore cestovného ruchu. A zdá sa, že sa teraz zdráhajú vrátiť.Zamestnávatelia, odbory a vláda sa teda spojili, aby zorganizovali bezplatné školenia pre budúcich stavebných robotníkov. V roku 2021 prilákali 90.000 ľudí a teraz je ich cieľom získať aspoň 200.000. No na kurzy sa hlásia najmä migranti z krajín mimo EÚ.Podľa niektorých odborníkov sú dôvodom nezáujmu Španielov o stavebný sektor zlé spomienky na krach trhu s bývaním.Španielsko má po Grécku druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti v EÚ, pričom takmer každý tretí mladý človek v krajine je bez práce. Prieskum medzi mladými pracujúcimi vo veku 15 – 29 rokov vlani odhalil, že len 11 % pracovalo na stavbách.povedal Sergio Estela, líder španielskeho odborového zväzu UGT-FICA.Žeriavníci, tesári, zvárači a stavbyvedúci sú podľa odborov a firiem najvzácnejší, pretože potrebujú oficiálne akreditované školenia.Podobná situácia je v celej Európe. Aj keď Nemecko, Francúzsko, Írsko alebo Spojené kráľovstvo pandémia zasiahla menej, aj im chýbajú státisíce stavebných robotníkov. To v kombinácii s problémami v dodávateľskom reťazci spôsobilo tlak na mzdy a ceny v sektore, čo prispelo k rekordnej inflácii v eurozóne.Nemecké priemyselné združenie ZDB uviedlo, že do dôchodku odchádza viac zamestnancov ako prichádza učňov, pričom sa očakáva, že v nasledujúcom desaťročí odíde zo stavebníctva približne 150.000 ľudí.Nemecko sa spolieha na migrantov. Na stavbách v krajine dominujú obyvatelia strednej a južnej Európy, ktorí v roku 2021 tvorili až 22 % pracovnej sily v porovnaní s 8 % v roku 2008.Prezident španielskej stavebnej komory (CNC) Pedro Fernández Alén chce väčšiu štátnu podporu na vzdelávanie vrátane začlenenia väčšieho počtu žien do sektora, v ktorom dominujú muži. Prioritou je zníženie nezamestnanosti v Španielsku, ale "ak sa nenájde dosť pracovníkov, budeme musieť ísť do zahraničia, aby sme ich priviedli," povedal. V opačnom prípade podľa neho padne veľa projektov, ktoré sú v pláne a Španielsko príde o peniaze z fondu obnovy, dodal.