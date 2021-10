Nedostatok zamestnancov rekordne zvyšuje nástupné platy v Británii

Londýn 10. októbra (TASR) - Nedostatok zamestnancov v Británii núti firmy zvyšovať nástupné platy. Tie podľa najnovšieho prieskumu vzrástli najviac za takmer štvrťstoročie.



Britská Konfederácia personálnych a zamestnávateľských agentúr (REC) tento týždeň informovala, že spoločnosti majú stále väčší problém zohnať dostatok zamestnancov. Ako povedal šéf REC Neil Carberry, boj o nových ľudí medzi firmami je obrovský a týka sa prakticky všetkých odvetví, od logistiky cez spracovanie potravín až po administratívne pozície. To sa odráža aj na výške nástupných platov. Tempo ich rastu pre dočasných aj trvalých zamestnancov dosiahlo v poslednom období najvyššiu úroveň od začatia evidovania príslušných údajov pred 24 rokmi.



"Vidíme ako nedostatok zamestnancov zasahuje do nášho každodenného života, či sú to čerpacie stanice bez pohonných látok alebo menej tovaru v obchodoch," povedal Carberry. Ako dodal, REC vyzvala vládu, aby zmiernila postbrexitové imigračné pravidlá, nevytvárala bariéry pre medzinárodný obchod a zlepšila podmienky v oblasti zaškoľovania.



Problémy potvrdil pre stanicu BBC aj Robert Walters, šéf personálnej agentúry Robert Walters Group, ktorá pôsobí v oblasti právnických a IT profesií. Podľa neho niektoré právnické spoločnosti ponúkajú momentálne čerstvo promovaným právnikom ročne "neslýchaných" 150.000 libier (176.699 eur) aj viac.



(1 EUR = 0,84890 GBP)