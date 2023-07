Nedostatok zrážok znižuje produkciu cukru v Indii, hrozí redukcia

Naí Dillí 11. júla (TASR) - Indickí pestovatelia cukrovej trstiny sa obávajú, že nedostatok zrážok počas kľúčovej sezóny výrazne zníži úrody trstiny a produkciu cukru v nasledujúcom obchodnom roku. Uviedli to zdroje z pestovateľského a cukrovarníckeho sektora v Indii pre agentúru Reuters.



Nižšia produkcia cukru v indických štátoch Maháraštra a Karnátaka, ktoré sa podieľajú na celkovej produkcii cukru v Indii viac než polovicou, môžu viesť k ďalšiemu zníženiu exportu cukru z Indie. Tá je pritom druhým najväčším producentom tejto komodity na svete, takže obmedzenie exportu by sa odrazilo na vývoji cien cukru.



"Cukrová trstina potrebuje v období od júna do septembra dostatok vlahy. Tej je však túto sezónu nedostatok," povedal Bharat Sankpal, farmár z oblasti Satara v západoindickom štáte Maháraštra. Ten je najväčším producentom cukru v rámci Indie a počas tejto monzúnovej sezóny, ktorá sa začala 1. júna, zaznamenal o vyše 70 % menej zrážok než pred rokom. V susednom štáte Karnátaka, treťom najväčšom producentovi cukru v Indii, dosiahol vlahový deficit približne 55 %. Ako dodal farmár z oblasti Solapur v štáte Maháraštra Šrikant Ingale, už minulý rok úrody cukrovej trstiny v dôsledku nedostatku zrážok v júni a júli klesli a tento rok sa nepriaznivá situácia opakuje.



Cukrovarnícky priemysel očakával, že produkcia cukru sa v obchodnom roku 2023/2024, ktorý sa začína 1. októbra, zvýši. Avšak slabé zrážky zmarili nádeje na prípadné zotavenie výroby, povedal prezident západoindickej cukrovarníckej asociácie B.B. Thombare. "Namiesto rastu sa produkcia v budúcom obchodnom roku zníži. Aký bude rozsah poklesu, to bude závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať zrážky v nasledujúcich mesiacoch," dodal. Produkcia cukru v súčasnom obchodnom roku 2022/2023 sa očakáva okolo 32,8 milióna ton. To je o vyše 8 % menej než v predchádzajúcom obchodnom roku.



Tento pokles prinútil indickú vládu obmedziť objem exportu na 6,1 milióna ton. V predchádzajúcom roku vyviezla India viac než 11 miliónov ton cukru.



Súčasný vývoj počasia zvyšuje neistotu, že vláda ešte výraznejšie obmedzí vývoz cukru. Ak produkcia klesne, miestne ceny pôjdu nahor, čo si vláda pred voľbami v niektorých indických štátoch v tomto a všeobecnými voľbami v budúcom roku nemôže dovoliť. "Prioritou vlády je momentálne zmiernenie inflácie. Nižšia produkcia znamená, že v budúcej sezóne povolí vyviezť iba malé množstvo cukru," povedal jeden z obchodníkov na trhu s cukrom v Bombaji. Ako dodal Thombare, problém budúceho roka spočíva aj v tom, že súčasný nedostatok zrážok nezasahuje iba cukrovú trstinu, ktorá je momentálne na poliach, ale pre náročnosť cukrovej trstiny na vodu odrádza farmárov od jej pestovania v ďalších rokoch.