Z nedostavaného hotela v Kremnici by mohol vzniknúť bytový dom

Kremnica 27. januára (TASR) – Z rozostavaného apartmánového hotela s bazénovým centrom v Kremnici v okrese Žiar nad Hronom v lokalite Galandov Majer by mohol vzniknúť bytový dom s vyše 100 bytmi. V rámci projektu sa ráta i s výstavbou 151 parkovacích miest. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Silver Farm predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Účelom navrhovanej činnosti je zmena existujúcej rozostavanej stavby apartmánového hotela, ktorý mal spoločne s bazénovým centrom pôvodne slúžiť na rekreačné účely. Pre nedostatok finančných prostriedkov však výstavbu pozastavili a nový zámer počíta s využitím objektu na účely bývania.



"Nové riešenie uvažuje s vybudovaním 103 bytových jednotiek. Budova po dokončení získa modernejší a krajší vzhľad. Parkovanie pre obyvateľov domu bude riešené vonkajšími parkoviskami z troch strán objektu a časť parkovacích plôch je navrhnutých aj v interiéri v suteréne," priblížil investor v zámere. Navrhovaná činnosť rieši i vybudovanie chodníkov pre peších a presun existujúcej zastávky autobusu.



Nový bytový dom by mal pozostávať zo šiestich nadzemných podlaží. Dve najvyššie podlažia plánuje investor vybudovať po zbúraní pôvodnej strešnej konštrukcie ako nadstavbu. Nachádzať by sa tu tak mali i loftové a mezonetové bytové jednotky. S pôvodne plánovaným hotelovým bazénovým svetom zámer bytového domu neuvažuje, predmetné plochy zasypú a využijú sa na parkovanie.



Celkové investičné náklady investor orientačne odhadol na 4.700.000 eur. Začiatok výstavby očakáva v prípade získania požadovaných povolení v druhom kvartáli tohto roka. Podľa odhadov navrhovateľa by v celom bytovom dome mohlo v budúcnosti žiť približne 385 ľudí.