Nedotknuté dorazí až k vášmu stolu
Kvalitné mäso z Lidla spĺňa prísne pravidlá.
Autor OTS
Bratislava 25. februára (OTS) - O tom, že čerstvosť a kvalita sú v Lidli na prvom mieste, niet pochýb. Každý kus mäsa, ktorý sa dostane k zákazníkom, musí spĺňať prísne národné aj európske legislatívne požiadavky a prejsť povinnou veterinárnou kontrolou. Obchodný reťazec však ide ešte ďalej a realizuje aj vlastné interné kontroly priamo na farmách. Mäso z Lidla je balené v špeciálnych hygienických obaloch, vďaka čomu zostáva absolútne nedotknuté a pripravené priamo na vaše použitie.
Reťazce, vrátane Lidla, dbajú na to, aby každý jeden kus mäsa – bez ohľadu na to, či pochádza zo Slovenska alebo inej krajiny Európskej únie – spĺňal najvyššie kvalitatívne štandardy. Pôvod mäsa pritom nie je jediným kritériom kvality. Rozhodujúce sú dodržané postupy, kontrola a bezpečnosť počas celého výrobného procesu. „Mäso musí prejsť kontrolou v každej fáze – od chovu zvieraťa, cez porážku, spracovanie až po balenie a distribúciu do obchodnej siete. Dodržiavanie legislatívy je základ, no pridanou hodnotou je napríklad aj dôraz na welfare chov zvierat,“ vysvetľuje Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.
Foto: LIDL
Kvalita a priaznivé ceny, ktoré sa v Lidli oplatia
Lidl prináša mäso, ktoré je čerstvé, kvalitné a absolútne NEDOTKNUTÉ. Tento prístup reaguje na rastúce požiadavky zákazníkov na bezpečnosť a transparentnosť pri nákupe potravín a prináša vyšší štandard ochrany, dlhšiu čerstvosť a istotu kvality. Vďaka tomu si môžete byť istí, že si domov odnášate mäso v bezchybnom stave.
Na pultoch teraz nájdete napríklad bravčové plece bez kosti v celku, balenie bravčovej krkovičky či mleté bravčové mäso. Zo širokej ponuky si jednoducho vyskladáte menu presne podľa vašich predstáv – a to za výhodnú cenu. Nedávno diskont pristúpil aj k zníženiu bežných cien celého sortimentu slovenského bravčového mäsa, vďaka čomu ho kúpite výhodnejšie až do 25%. Okrem toho všetko bravčové mäso v stálom sortimente Lidla pochádza zo Slovenska. Kvalitné mäso tak zostáva dostupné širokému spektru zákazníkov, bez kompromisov a v nedotknutom stave.
Foto: LIDL
Zákazníci sledujú najmä cenu
Preferencie slovenských spotrebiteľov sa v posledných rokoch výrazne menia. Vplyvom inflácie a energetickej krízy sa do popredia dostáva najmä cena.
„Kúpyschopnosť na Slovensku patrí v rámci Európskej únie dlhodobo k najnižším, a preto je tlak na cenu výraznejší než v minulosti. Pri mäse zohráva pre časť zákazníkov väčšiu rolu cena a vnímaná kvalita než samotný pôvod,“ dopĺňa Krajčovič. Zákazníci využívajú možnosť mäso zamraziť, predzásobiť sa počas výhodných ponúk a spotrebovať ho postupne.
Foto: LIDL
Lokálni dodávatelia, kvalita a dostupné ceny
Popri dôraze na prísnu kontrolu kvality a dostupné ceny Lidl dlhodobo rozvíja spoluprácu so slovenskými dodávateľmi a regionálnymi producentmi. Cieľom je, aby mali zákazníci na pultoch čo najširší výber domácich výrobkov, ktoré spĺňajú rovnaké vysoké štandardy kvality, bezpečnosti a transparentnosti ako produkty z iných krajín EÚ. Spolupráca s lokálnymi partnermi zároveň umožňuje skrátiť cestu potravín od výrobcu k zákazníkovi, podporovať regionálnu ekonomiku a zachovať dostupnosť kvalitných potravín pre čo najširší okruh spotrebiteľov. Lidl zdôrazňuje, že podpora slovenských dodávateľov ide ruka v ruke s jeho snahou ponúkať zákazníkom kvalitné a cenovo dostupné potraviny bez kompromisov a navyše, NEDOTKNUTÉ.
