Nedotovaní autobusoví dopravcovia dostali peniaze zo štátnej pomoci

Bratislava 14. októbra (TASR) - Mesiac od vyhlásenia výzvy na pomoc súkromnej nedotovanej autobusovej doprave majú prví žiadatelia financie na svojich účtoch. Do stredy Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyplatilo sumu vyše 1,4 milióna eur 58 žiadateľom. Rezort eviduje zhruba 200 žiadostí, so 130 žiadateľmi je už uzatvorená zmluva. Informovala o tom v stredu hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.



Výzvu na pomoc súkromnej nedotovanej autobusovej doprave zverejnilo MH SR 7. septembra, pričom dopravcovia môžu žiadať štát o výpadok tržieb za obdobie od 12. marca do konca júla. Buď môžu požiadať o 1000 eur na jeden autobus na mesiac v tomto období, alebo môžu požiadať o 60 % na vykrytie straty, ktorú zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Výzva vznikla v spolupráci s podnikateľmi z praxe. Snahou ministerstva bolo, aby bola pomoc administratívne čo najjednoduchšia. Výzva je otvorená do konca novembra.