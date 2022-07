Neexistuje dôvod na porušenie dohody o brexite, tvrdia Nemecko a Írsko

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson ukazuje palce hore po podpísaní pobrexitovej dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou Úniou a Spojeným kráľovstvom 30. decembra 2020 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 3. júla (TASR) - Neexistuje žiadne právne ani politické opodstatnenie pre plán britského premiéra Borisa Johnsona prepísať časti dohody s Európskou úniou (EÚ) o brexite, ktoré upravujú obchod so Severným Írskom. Upozornili na to v nedeľu Nemecko a Írsko.Britský parlament zvažuje nový zákon, ktorý by jednostranne zmenil colné opatrenia na hraniciach medzi Britániou a jej provinciou Severné Írsko, ktoré v rámci dohody o brexite zostalo súčasťou európskej colnej únie.Británia tvrdí, že zmeny sú potrebné na zmiernenie príliš zaťažujúcich podmienok tzv. severoírskeho protokolu, ktorý má zabrániť tvrdej hranici medzi britskou provinciou a susedným Írskom, členským štátom EÚ. Preto prebiehajú colné kontroly na niektoré tovary dovážané do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva. Johnson tvrdí, že tieto kontroly vytvárajú napätie, ktoré ohrozuje mierovú dohodu v regióne z roku 1998.Ministri zahraničných vecí Nemecka a Írska však v článku pre nedeľné noviny Observer tento argument odmietli. "uviedli nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej írsky kolega Simon Coveney." vyhlásili.Johnsonova vláda tvrdí, že uprednostňuje hľadanie riešenia na základe rokovaní s EÚ, ale Brusel musí byť podľa nej flexibilnejší, aby to bolo možné. Naopak, EÚ tvrdí, že predložila celý rad možných riešení." uviedli Baerbocková a Coveney.Legislatíva, známa ako zákon o severoírskom protokole, prešla minulý týždeň cez svoju prvú prekážku v britskom parlamente. Pred tým, ako sa stane zákonom, však bude musieť čeliť oveľa ťažším skúškam, pričom mnohí britskí poslanci sú proti porušovaniu zmluvných záväzkov.Najbližšie sa o tejto legislatíve má rokovať v parlamente 13. júla.